Поруч, щоб допомагати: Purina® та Зоопатруль об’єдналися для порятунку тварин

Провідну роль у порятунку відіграють як люди, які дають тваринам новий дім, так і громадські організації, волонтери, притулки та соціально відповідальний бізнес, що підтримують евакуацію, лікування та утримання врятованих пухнастих. Чудово, коли вони об’єднуються у спільній меті – забезпечити домашнім тваринам щасливе життя у люблячій сім’ї.

Саме так склалася співпраця громадської організації "Зоопатруль Україна" та Purina®. Їхнє майже річне партнерство стало прикладом небайдужості та величезної любові до тварин. І попри усі виклики часу, вони продовжують іти пліч-о-пліч, щоб допомагати. Як це відбувається на практиці, розповідаємо далі.

З чого розпочалося партнерство

Соціальні проєкти, спрямовані на допомогу домашнім тваринам, – абсолютно не нова історія для Purina®. Вже 8 років команда співпрацює з благодійним фондом допомоги безпритульним тваринам "Щаслива лапа", у тому числі допомагає в реалізації проєкту "Ситий Старт", який популяризує влаштування тварин із притулків.

Однак події 24 лютого 2022 року змінили масштаби цієї діяльності. З вересня 2022 Purina® та фонд "Щаслива Лапа" почали опікуватися 24 притулками для тварин. Завдяки спільним зусиллям з вересня 2022 року по жовтень 2023 року їм вдалося врятувати більш як 3 тисяч домашніх улюбленців. Водночас з початку повномасштабної агресії компанія передала громадським організаціям та притулкам понад тисячу тонн корму.

Та допомоги потребували не лише безхатні тварини. На тлі паніки та масової евакуації людей, чимало домашніх улюбленців залишалися зачиненими у квартирах чи дворах приватних будинків. Щоб врятувати їх, небайдужі українці створили ГО "Зоопатруль Україна".

Як згадує засновник організації Дмитро Ревнюк, рішення було спонтанним, однак вчасним. За короткий час із соцмереж надійшло близько 800 заявок на порятунок домашніх тварин. А вже за місяць виникла потреба в евакуації, лікуванні та прилаштуванні тварин з деокупованої Київщини. Кількість підопічних тварин збільшувалася, і згодом виникла ідея почати будівництво притулку європейського зразка, де можна було б розмістити врятованих.

Керівник відділу кормів для тварин Purina® з командою допомагають притулку (фото: Purina®)

Восени 2022 року представник “Зоопатруля” зателефонував співробітнику Purina®. Знаючи, що виробник кормів активно допомагає багатьом притулкам і фондам, він розповів про власний проєкт для підтримки комфортного проживання тварин. Компанія відразу відгукнулася на пропозицію. З цього моменту кількість притулків, якими опікується бренд, зросла до 25. А невдовзі Purina® стала генеральним партнером "Зоопатруля".

Які ініціативи вдалося реалізувати в партнерстві

Оскільки співпраця розпочалася взимку 2023 року, Purina® одразу погодилася проінвестувати кошти у будівництво 5 вольєрів для собак та спеціальний будиночок для котиків. Після цього співпраця на благо тварин поступово розширювалася. Компанія розпочала систематично забезпечувати притулок необхідним інвентарем: переносками для евакуації тварин з прифронтових територій, а також кігтеточками, іграшками, мисочками для тварин та адресниками для собак.

Вольєр та котобудиночок для комфорту тваринок (фото: Purina®)

Зараз в межах програми адопції Purina® дарує новим власникам домашніх тварин запас високоякісного корму на місяць. Ба більше – виробник на постійній основі передає їжу для підопічних притулку. Це допомагає врятованим тваринам бути ситими та здоровими.

Особливо потрібною ця допомога виявилася улітку, коли внаслідок підриву ворожими військами Каховської ГЕС постраждала величезна кількість тварин. Тоді представники компанії передали "Зоопатрулю", який вирушив у першу евакуаційну поїздку на Херсонщину, 1 тонну корму. Загалом за цей час було надано 7 тонн корму тим, хто потребував його найбільше.

Власники та домашні тваринки отримують запас високоякісного корму (фото: Purina®)

Волонтери "Зоопатруля" своєю чергою здійснили кілька виїздів на Херсонщину та евакуювали близько 200 домашніх улюбленців. Під час однієї із таких поїздок команда заїхала у село Кізомис, розташоване у сірій зоні, за 200 метрів від ворожих позицій. Саме тут, серед інших, вдалося вивезти песика на прізвисько Бігль.

Керівник відділу кормів для тварин Purina® із собакою, який постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення (фото: Purina®)

Бігль був дуже худий – сама шкіра і кістки. Ветеринари притулку "Зоопатруль" не просто лікували, а відгодовували тваринку. Саме правильний раціон допоміг повернути собаку до життя.

Загалом для притулків дуже важливо потурбуватися про наявність запасів корму, адже це те, що завжди потрібно і витрачається найшвидше, тому ми дуже вдячні за можливість мати ексклюзивного кормового партнера,

– зазначили у "Зоопатрулі".

Бігль пробув у притулку близько місяця. Після цього його забрала сім’я, яка згодом була змушена повернути тваринку через важку алергію у сина. Та попри все, щасливий фінал був попереду. До відділу адопції звернулася підписниця притулку із Чернівців. Вона побачила фото Бігля у соцмережах та зрозуміла, що це "любов із першого погляду".

Після співбесіди нових власників із відділом адопції, Бігль разом із волонтерками мчав нічним потягом на Чернівці. Сьогодні він повноцінний член родини, в якій чудово прижився. А його нова власниця в захваті від того, що Бігль зміг змінити її життя на краще.

Сьогодні "Зоопатруль" може розповісти сотні схожих історій. А щоб подбати про тих, хто ще чекає на свій хеппі-енд, партнер притулку з радістю ініціює волонтерські заходи. Наприклад, цього літа дружня команда Purina® доглядала за вихованцями "Зоопатруля", а також допомагала розвантажувати машини з благодійною допомогою та прибирала територію притулку. Це допомогло хоча б на один день зробити життя співробітників притулку легшим, а тварин, що там проживають, – ще веселішим.

Співробітники Purina® долучилися до допомоги (фото: Purina®)

Як працює програма адопції

Разом із забезпеченням комфортних умов, "Зоопатруль" разом із партнером популяризує адопцію домашніх тварин. Представники організації супроводжують майбутніх власників упродовж усього етапу усиновлення та надають поради, аби показати, що на практиці цей крок – абсолютно не складний. Особливо, якщо людина та домашній улюбленець пасують один одному. У цьому, зокрема, переконалася одна із працівниць Purina® – Дарія.

Ще під час поїздки команди на офіційне відкриття притулку, менеджерка побачила тут 11-місячну собаку Багіру, вивезену із Київщини. За місяць роздумів дівчина повернулася у "Зоопатруль", щоб забрати красуню додому. Ще за місяць – собака повністю адаптувалася у новій родині: стала найкращою подругою доньки Дарії, знайшла спільну мову з котом та вивчила базові команди.

Багіра повністю адаптувалася у новій родині (фото: Purina®)

Новоспечена власниця переконує, що не варто боятися брати тварин з притулків, оскільки вони дуже розумні та кмітливі. Та додає: щоб улюбленець сам потягнувся до нового власника, потрібно дати йому трохи часу на комфортну адаптацію.

Аби цей процес був зручнішим, на власників тваринок із притулку "Зоопатруль" чекає приємний сюрприз – місячний запас корму від Purina®. Такий крок продуманий для того, аби не довелося перейматися за раціон домашнього улюбленця й приділити більше часу його адаптації та спільному проведенню часу. У "Зоопатрулі" підкреслюють, що такий бонус – це відчутний плюс до впевненості взяти тварину з притулку.

Це відображається і в цифрах. За час партнерства у нові сім’ї поїхало понад 150 тварин. Усіх їх "Зоопатруль" врятував із зон бойових дій, прифронтових територій та просто з вулиць. Ще 189 собак та 192 котиків досі чекають на відповідальних власників.

Одна із підопічних "Зоопатруль" та її нова власниця отримали високоякісний корм (фото: Purina®)

Щоб створити додатковий інструмент, який заохочуватиме людей брати вихованців із притулку та допоможе розвіяти популярні міфи про адопцію, спеціалісти Purina® та ветеринари "Зоопатруля" планують запустити спільний онлайн-курс із основ догляду за домашніми тваринами. Про його реалізацію обіцяють повідомити згодом.

Майже 400 тваринок чекають на люблячих власників (фото: Purina®)

Тварини, на відміну від кожного з нас, не можуть самостійно потурбуватися про себе. Покинуті, засмучені та травмовані, вони потребують тих, хто попри усі виклики, залишиться поруч, зможе вилікувати їх, прийняти та головне – полюбити.

Партнерство, яке продемонстрували "Зоопатруль" та Purina®, допомагає покращити умови життя бездомних тварин, а також робить їхні історії видимими для інших. Наше ж завдання – дати цим собачкам та котикам шанс на щасливе життя. Адже людям та домашнім улюбленцям краще разом.

Програма діє постійно на території України (крім тимчасово окупованих територій та зони ведення бойових дій). Детально про проект за посиланням.