UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Портрет раненой учительницы из Чугаева продали за 100 тысяч долларов: эти деньги помогут украинцам

Фото: последствия обстрелов Чугуева (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Знаменитое фото раненой учительницы Елены Курило из Чугуева, которое ведущие иностранные СМИ использовали, как обложки для освещения войны в Украине, превратили в портрет и продали за 100 тысяч долларов на аукционе.

Об этом рассказала сама автор портрета, Женя Гершман.

"$100 000 За Украину... У меня появилась вера в профессию живописи", - написала художница и поблагодарила всех, кто был причастен к созданию портрета, фото, истории об ужасах, которые творит путинская армия в Украине.

Фото, которое вдохновило художницу (Getty Images)

Работу художницы выставили на престижном американском аукционе Heritage Auctions. Торги продолжались 10 дней, и в конце концов 29 марта портрет ушел с молотка за 100 тысяч долларов.

Теперь эти средства будут переданы украинцам, которые продолжают свою изнурительную и героическую борьбу против российского оккупанта.

Фото: Потрет, проданный за 100 тысяч долларов (facebook.com/zhenya.gershman)

Портрет нарисовала художница-портретист из Лос-Анджелеса Женя Гершман по фотографии Вольфганга Швана.

Интересный факт, что Женя имеет российское происхождение, она родилась в 1975 году в Москве.

Ранее мы писали, что блогер из Днепра, которая называла Путина "красавчиком", теперь рыдает под взрывы.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧугуевВойна России против Украины