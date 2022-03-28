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Блогерша из Днепра, называвшая Путина "красавчиком", теперь рыдает под взрывы

Новина українською →
Днепр, Понедельник 28 марта 2022 13:39
Блогерша из Днепра, называвшая Путина "красавчиком", теперь рыдает под взрывы Блогер Анна Алхим сменила любовь к Путину на ненависть
Автор: Светлана Мащенко

Анна Алхим, скандально известная блогерша из Днепра, которая в 2020-м называла Путина "красавчиком" несмотря на войну на Донбассе и оккупированный Крым, теперь плачет под взрывы и обращается к российским подписчикам...

Девушке в сети припомнили ее горячие признания в сторону Путина.

"Я отношусь к Путину, к человеку, который добился всего, который президент уже хе**ву тысячу лет. Я не знаю никого сильнее, чем Путин, никого, влиятельнее, чем Путин. Для меня в этом плане он красавчик", - заявила пару лет назад Анна и сказала, что извиняться за свои слова не собирается.

Теперь же Анна, когда война пришла ближе, плачет на камеру и обращается к российским подписчикам.

Девушка записывала недавно видео, в это время раздались взрывы. Она вышла, осмотреться, хотя делать этого не нужно. Потом рыдала, прикрывая лицо - все это конечно на камеру.

Затем она обратилась к подписчикам из России...

@anna_alkhim #alkhim #алхим оригинальный звук - Anna Alkhim

Ранее мы писали, что Светлане Лободе запретили выступить в Латвии, но она сказала, что концерт отменен из-за плохой погоды.

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