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Портрет пораненої вчительки з Чугаєва продали за 100 тисяч доларів: ці гроші допоможуть українцям

Фото: Наслідки обстрілів Чугуєва (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Знамените фото пораненої вчительки Олени Курило з Чугуєва, яке провідні іноземні ЗМІ використовували, як обкладинки для висвітлення війни в Україні, перетворили на портрет і продали за 100 тисяч доларів на аукціоні.

Про це розповіла сама авторка портрету, Женя Гершман.

"$100 000 За Україну... У мене з'явилась віра в професію живопису", - написала художниця і подякувала всім, хто був причетний до створення портрету, фото, історії про жахи, які творить путінська армія в Україні.

Фото, яке надихнуло художницю (Getty Images)

Роботу художниці виставили на престижному американському аукціоні Heritage Auctions. Торги тривали 10 днів, і врешті-решт 29 березня портрет пішов з молотка за 100 тисяч доларів.

Тепер ці кошти будуть передані українцям, які продовжують свою виснажливу й героїчну боротьбу проти російського окупанта.

Фото: Потрет, проданий за 100 тисяч доларів (facebook.com/zhenya.gershman)

Портрет намалювала художниця-портретист з Лос-Анджелеса Женя Гершман за фотографією Вольфганга Швана.

Цікавий факт, що Женя має російське походження, вона народилася 1975 року в Москві.

Раніше ми писали, що блогерка з Дніпра, яка називала Путіна "красунчиком", тепер ридає під вибухи.

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ЧугуевВійна Росії проти України