Портрет раненой учительницы из Чугаева продали за 100 тысяч долларов: эти деньги помогут украинцам

Знаменитое фото раненой учительницы Елены Курило из Чугуева, которое ведущие иностранные СМИ использовали, как обложки для освещения войны в Украине, превратили в портрет и продали за 100 тысяч долларов на аукционе.

Об этом рассказала сама автор портрета, Женя Гершман.

"$100 000 За Украину... У меня появилась вера в профессию живописи", - написала художница и поблагодарила всех, кто был причастен к созданию портрета, фото, истории об ужасах, которые творит путинская армия в Украине.

Фото, которое вдохновило художницу (Getty Images)

Работу художницы выставили на престижном американском аукционе Heritage Auctions. Торги продолжались 10 дней, и в конце концов 29 марта портрет ушел с молотка за 100 тысяч долларов.

Теперь эти средства будут переданы украинцам, которые продолжают свою изнурительную и героическую борьбу против российского оккупанта.

Фото: Потрет, проданный за 100 тысяч долларов (facebook.com/zhenya.gershman)

Портрет нарисовала художница-портретист из Лос-Анджелеса Женя Гершман по фотографии Вольфганга Швана.

Интересный факт, что Женя имеет российское происхождение, она родилась в 1975 году в Москве.