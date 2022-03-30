ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Портрет пораненої вчительки з Чугаєва продали за 100 тисяч доларів: ці гроші допоможуть українцям

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 21:11
Портрет пораненої вчительки з Чугаєва продали за 100 тисяч доларів: ці гроші допоможуть українцям Фото: Наслідки обстрілів Чугуєва (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Знамените фото пораненої вчительки Олени Курило з Чугуєва, яке провідні іноземні ЗМІ використовували, як обкладинки для висвітлення війни в Україні, перетворили на портрет і продали за 100 тисяч доларів на аукціоні.

Про це розповіла сама авторка портрету, Женя Гершман.

"$100 000 За Україну... У мене з'явилась віра в професію живопису", - написала художниця і подякувала всім, хто був причетний до створення портрету, фото, історії про жахи, які творить путінська армія в Україні.

Портрет пораненої вчительки з Чугаєва продали за 100 тисяч доларів: ці гроші допоможуть українцям

Фото, яке надихнуло художницю (Getty Images)

Роботу художниці виставили на престижному американському аукціоні Heritage Auctions. Торги тривали 10 днів, і врешті-решт 29 березня портрет пішов з молотка за 100 тисяч доларів.

Тепер ці кошти будуть передані українцям, які продовжують свою виснажливу й героїчну боротьбу проти російського окупанта.

Портрет пораненої вчительки з Чугаєва продали за 100 тисяч доларів: ці гроші допоможуть українцям

Фото: Потрет, проданий за 100 тисяч доларів (facebook.com/zhenya.gershman)

Портрет намалювала художниця-портретист з Лос-Анджелеса Женя Гершман за фотографією Вольфганга Швана.

Цікавий факт, що Женя має російське походження, вона народилася 1975 року в Москві.

Раніше ми писали, що блогерка з Дніпра, яка називала Путіна "красунчиком", тепер ридає під вибухи.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чугуев Війна Росії проти України
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі