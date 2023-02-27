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На порталі "Дія" запрацювала нова послуга: тепер можна обійтись без походу до РАГСу

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Понеділок 27 лютого 2023 13:16
На порталі "Дія" запрацювала нова послуга: тепер можна обійтись без походу до РАГСу На порталі "Дія" можна подати заяву про одруження (фото: diia.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Українці можуть тепер подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн – на порталі "Дія". Потрібно лише вибрати місце, час та формат проведення церемонії.

Детальну інструкцію опублікували у Telegram-каналі "Мінцифра".

Наразі громадянам України не потрібно відвідувати відділи Державної реєстрації актів цивільного стану для подання заяви про реєстрацію шлюбу. Зробити запис можна не виходячи з дому і ця процедура займе близько 15 хвилин.

Для того, щоб подати заяву, вам та вашому партнеру знадобляться комп'ютери або телефони з підключенням до Інтернету.

Детальна інструкція процедури:

1. Авторизуватися на порталі Дія та перейти до розділу "Сім'я".

2. Вибрати послугу "Заява про шлюб"

3. Заповнити заяву та вибрати час та місце реєстрації.

4. Сплатити адміністративний збір

5. Підписати заяву електронним підписом.

6. Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву на посилання з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний РАГС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триватиме менше ніж 15 хвилин. А після – вам потрібно буде лише відвідати РАГС у день вашого розпису.

На порталі &quot;Дія&quot; запрацювала нова послуга: тепер можна обійтись без походу до РАГСу

До речі, раніше ми писали про те, що у Мінцифрі анонсували пілотну програму з електронної гривні.

А ще розповідали про те, чи можуть українцям надходити повістки через "Дію".

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