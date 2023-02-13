Коли в Україні з’явиться електронна гривня. У Мінцифри анонсували "пілот"

"Він розвивається, нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів", - розповів міністр.

Федоров повідомив, що написав лист до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні.

"За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний. Тому йде комунікація з Нацбанком і бізнесом, це теж безповоротно відбудеться", - сказав він.