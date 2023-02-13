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Коли в Україні з’явиться електронна гривня. У Мінцифри анонсували "пілот"

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Украина, Понеділок 13 лютого 2023 10:53
Коли в Україні з’явиться електронна гривня. У Мінцифри анонсували "пілот" Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Мінцифри хоче пришвидшити процес розвитку електронної гривні. За законодавством, пілотний проект має стартувати у 2024 році.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він розвивається, нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів", - розповів міністр.

Федоров повідомив, що написав лист до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні.

"За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний. Тому йде комунікація з Нацбанком і бізнесом, це теж безповоротно відбудеться", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує розпочати запровадження електронної гривні. Відповідний пункт міститься у Стратегії НБУ до 2025 року.

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