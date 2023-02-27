На портале "Дія" заработала новая услуга: теперь можно обойтись без похода в ЗАГС

Украинцы могут теперь подать заявление о регистрации брака онлайн - на портале "Дія". Нужно только выбрать место, время и формат проведения церемонии.

Теперь гражданам Украине не нужно посещать отделы Государственной регистрации актов гражданского состояния для подачи заявления о регистрации брака. Сделать запись, можно не выходя из дома и эта процедура займет около 15 минут.

Для того чтобы подать заявление, вам и вашему партнеру понадобятся компьютеры или телефоны с подключением к интернету.

Детальная инструкция процедуры:

1. Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел "Семья".

2. Выбрать услугу "Заявление о браке"

3. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации.

4. Оплатить административный сбор

5. Подписать заявление электронной подписью.

6. Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке с почты и подписал его электронной подписью.

После этого выбранный ЗАГС отправит вам ответ и детали по поводу церемонии на почту. Процесс подачи заявления онлайн займет менее 15 минут. А после - вам нужно будет лишь посетить ЗАГС в день вашей росписи.