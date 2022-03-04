UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Porsche пожертвовала один миллион евро Украине

Автор: Татьяна Самарук

Продолжается девятый день войны России против Украины. Сейчас все большее число мировых компаний становятся на сторону Украины и покидают российский рынок. Поэтому компания Porsche объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию и пожертвовала один миллион евро Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Porsche.

Отмечается, что компания Porsche пожертвовала один миллион евро на предоставление экстренной помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине.

"Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Многие нуждаются в неотложной помощи не по собственной вине. Поэтому мы вносим вклад и поддерживаем организации, которые помогают населению на местах", – заявил генеральный директор Porsche Оливер Блюме.

На что направят деньги:

  • 750 тысяч евро направили через программы ООН в помощь беженцев;
  • 250 тысяч евро передали в фонд Ferry Porsche Foundation, помогающий детям и молодежи.

Ранее мы сообщали, что в результате войны с Украиной Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию.

Также мы писали, какие мировые бренды уходят из России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
PorscheВторжение России в Украину