Porsche пожертвовала один миллион евро Украине

Продолжается девятый день войны России против Украины. Сейчас все большее число мировых компаний становятся на сторону Украины и покидают российский рынок. Поэтому компания Porsche объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию и пожертвовала один миллион евро Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Porsche .

На что направят деньги:

"Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Многие нуждаются в неотложной помощи не по собственной вине. Поэтому мы вносим вклад и поддерживаем организации, которые помогают населению на местах", – заявил генеральный директор Porsche Оливер Блюме.

Отмечается, что компания Porsche пожертвовала один миллион евро на предоставление экстренной помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине.

Ранее мы сообщали, что в результате войны с Украиной Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию.

Также мы писали, какие мировые бренды уходят из России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!