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Porsche пожертвувала один мільйон євро Україні

Автор: Тетяна Самарук

Триває дев'ятий день війни Росії проти України. Зараз все більше світових компаній стають на бік України й покидають російський ринок. Тому компанія Porsche оголосила про припинення постачання автомобілів до Росії та пожертвувала один мільйон євро Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Porsche.

Зазначається, що компанія Porsche пожертвувала один мільйон євро на надання екстреної допомоги людям, які постраждали від гуманітарної кризи в Україні.

"Ми глибоко засмучені подіями в Україні. Багато людей потребують невідкладної допомоги не з власної вини. Тому ми робимо внесок і підтримуємо організації, які допомагають населенню на місцях", – заявив генеральний директор Porsche Олівер Блюме.

На що спрямують гроші:

  • 750 тисяч євро скерували через програми ООН на допомогу біженців;
  • 250 тисяч євро передали в фонд Ferry Porsche Foundation, який допомагає дітям та молоді.


Раніше ми повідомляли, що через війну з Україною Porsche припинив постачання автомобілів до Росії.

Також ми писали, які світові бренди йдуть із Росії.

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PorscheВторгнення Росії до України