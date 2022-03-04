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Из-за войны с Украиной: Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию

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Пятница 04 марта 2022 18:41
Из-за войны с Украиной: Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию Кроссовер Porsche Macan T (Фото: Porsche)
Автор: Александр Мороз

Компания Porsche объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию в связи с войной в Украине. На официальном сайте немецкого автопроизводителя указано, что решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Porsche.

"В связи со сложившейся ситуацией компания немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию. Porsche основывает свои решения на общей ситуации, которая характеризуется большой неопределенностью и нынешними потрясениями", — туманно заявили в Porsche. Но все всё поняли.

Ранее о прекращении поставок автомобилей в Россию и остановке производства на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде объявили "коллеги" Porsche по концерну – марки Volkswagen и Skoda.

Из-за войны с Украиной: Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию

Кроссовер Porsche Macan T

Российская дилерская сеть Porsche представлена 26 центрами в 20 городах. Примечательно, что на местном рынке традиционно был представлен полный модельный ряд бренда. Дебютировавший в середине прошлого месяца Porsche Macan T успел даже получить ценник в рублях. Но в Россию уже не приедет.

Отметим также, что Porsche был вынужден остановить выпуск автомобилей на своем предприятии в Лейпциге - из-за нехватки комплектов электропроводки украинского производства.

Напомним, что концерн Volkswagen остановил поставки новых автомобилей российским дилерским центрам. Речь идет о машинах, уже находящимся в России.

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