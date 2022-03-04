ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Porsche пожертвовала один миллион евро Украине

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 21:43
Porsche пожертвовала один миллион евро Украине Porsche пожертвовала один миллион евро Украине (porsche.mortgagepic.com)
Автор: Татьяна Самарук

Продолжается девятый день войны России против Украины. Сейчас все большее число мировых компаний становятся на сторону Украины и покидают российский рынок. Поэтому компания Porsche объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию и пожертвовала один миллион евро Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Porsche.

Отмечается, что компания Porsche пожертвовала один миллион евро на предоставление экстренной помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине.

"Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Многие нуждаются в неотложной помощи не по собственной вине. Поэтому мы вносим вклад и поддерживаем организации, которые помогают населению на местах", – заявил генеральный директор Porsche Оливер Блюме.

На что направят деньги:

  • 750 тысяч евро направили через программы ООН в помощь беженцев;
  • 250 тысяч евро передали в фонд Ferry Porsche Foundation, помогающий детям и молодежи.

Ранее мы сообщали, что в результате войны с Украиной Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию.

Также мы писали, какие мировые бренды уходят из России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Porsche Вторжение России в Украину
LITE
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины
Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины