Porsche пожертвувала один мільйон євро Україні
Триває дев'ятий день війни Росії проти України. Зараз все більше світових компаній стають на бік України й покидають російський ринок. Тому компанія Porsche оголосила про припинення постачання автомобілів до Росії та пожертвувала один мільйон євро Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Porsche.
Зазначається, що компанія Porsche пожертвувала один мільйон євро на надання екстреної допомоги людям, які постраждали від гуманітарної кризи в Україні.
"Ми глибоко засмучені подіями в Україні. Багато людей потребують невідкладної допомоги не з власної вини. Тому ми робимо внесок і підтримуємо організації, які допомагають населенню на місцях", – заявив генеральний директор Porsche Олівер Блюме.
На що спрямують гроші:
- 750 тисяч євро скерували через програми ООН на допомогу біженців;
- 250 тисяч євро передали в фонд Ferry Porsche Foundation, який допомагає дітям та молоді.
Раніше ми повідомляли, що через війну з Україною Porsche припинив постачання автомобілів до Росії.
Також ми писали, які світові бренди йдуть із Росії.
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