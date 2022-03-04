Porsche пожертвувала один мільйон євро Україні

Триває дев'ятий день війни Росії проти України. Зараз все більше світових компаній стають на бік України й покидають російський ринок. Тому компанія Porsche оголосила про припинення постачання автомобілів до Росії та пожертвувала один мільйон євро Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Porsche.