Порошенко засуджував "агресію НАТО": експерт опублікував історичну стенограму засідання ВР

Народний депутат Петро Порошенко рішуче засуджував "агресію блоку НАТО" під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на " Уніан ".

За його словами, Петро Порошенко у 1999 році, будучи депутатом і членом проросійської партії Медведчука СДПУ (о), категорично засуджував "агресію блоку НАТО" під час подій у колишній Югославії.

"Фракция СДПУ (о) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн", - наводить стенограму виступу Порошенка російською мовою на 32-му засіданні Верховної Ради, яке відбувлось 26 березня 1999 року Петро Олещук.

Олещук наголошує, що за деякий час Порошенко став сам собі протирічити, кон’юнктурно вдаючи підтримку НАТО.

"Постійна зміна політичної позиції Порошенка свідчить про його цинічну властивість мімікрувати під інтереси господарів: під Путіна, з яким торгував; або Януковича, перед яким вислужувався в його уряді тощо. Але в переслідуванні власних інтересів Порошенко не лишив місце інтересам держави. Адже пройде багато років, Україна остаточно змінить свій зовнішньополітичний вектор, відмовившись від зв’язків з Росією. І тільки Порошенко буде бізнесувати з Медведчуком, торгувати з РФ тощо", - пише експерт.

У свою чергу, Олещук задається питанням, яка насправді позиція Порошенка.

"Цікаво, коли саме брехав Порошенко: тоді, коли казав, що НАТО – це ворог України, чи зараз, коли кричить, що НАТО – це дороговказ? Хоча, не цікаво. Бо такі, як він, брешуть завжди", - резюмує експерт.