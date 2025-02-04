Народный депутат Петр Порошенко решительно осуждал "агрессию блока НАТО" во время своей каденции, когда представлял интересы пророссийской партии Медведчука СДПУ (о) в Верховной Раде.

По его словам, Петр Порошенко в 1999 году, будучи депутатом и членом пророссийской партии Медведчука СДПУ (о), категорически осуждал "агрессию блока НАТО" во время событий в бывшей Югославии.

"Фракция СДПУ (о) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн", - приводит стенограмму выступления Порошенко на русском языке на 32-м заседании Верховной Рады, которое состоялось 26 марта 1999 года Петр Олещук.

Олещук отмечает, что через некоторое время Порошенко стал сам себе противоречить, конъюнктурно делая вид, что поддерживает НАТО.

"Постоянная смена политической позиции Порошенко свидетельствует о его циничном свойстве мимикрировать под интересы хозяев: под Путина, с которым торговал; или Януковича, перед которым выслуживался в его правительстве и тому подобное. Но в преследовании собственных интересов Порошенко не оставил место интересам государства. Ведь пройдет много лет, Украина окончательно изменит свой внешнеполитический вектор, отказавшись от связей с Россией. И только Порошенко будет заниматься бизнесом с Медведчуком, торговать с РФ и т.д.", - пишет эксперт.

В свою очередь, Олещук задается вопросом, какова на самом деле позиция Порошенко.

"Интересно, когда именно врал Порошенко: тогда, когда говорил, что НАТО - это враг Украины, или сейчас, когда кричит, что НАТО - это указатель? Хотя, не интересно. Потому что такие, как он, врут всегда", - резюмирует эксперт.