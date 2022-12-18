Порошенко відправив на ремонт броньовик Shield, який врятував життя восьми десантників

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на Донбас забрав з передової для відновлення пошкоджену російським "Градом" бронемашину MLS Shield. У листопаді цей Shield потрапив під обстріл окупантів.

Про це Порошенко повідомив у Facebook .

"Уявіть собі, якою була сила вибуху ворожого снаряду "Град". І якою міцною є бронекапсула Shieldа, якщо весь екіпаж українських десантників після цього залишився живий. Я дивлюся на практично знищений бронеатомобіль і дякую Богу, що вони живі", - сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Нагадаємо, Росія перекинула ще два ешелони з технікою ВПС РФ до Білорусі. У їхньому складі було мінімум 60 одиниць техніки.

У Білорусі також помітили велику колону медичних машин армії РФ .

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