ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко відправив на ремонт броньовик Shield, який врятував життя восьми десантників

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 17:19
Порошенко відправив на ремонт броньовик Shield, який врятував життя восьми десантників Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на Донбас забрав з передової для відновлення пошкоджену російським "Градом" бронемашину MLS Shield. У листопаді цей Shield потрапив під обстріл окупантів.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Уявіть собі, якою була сила вибуху ворожого снаряду "Град". І якою міцною є бронекапсула Shieldа, якщо весь екіпаж українських десантників після цього залишився живий. Я дивлюся на практично знищений бронеатомобіль і дякую Богу, що вони живі", - сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Нагадаємо, Росія перекинула ще два ешелони з технікою ВПС РФ до Білорусі. У їхньому складі було мінімум 60 одиниць техніки.

У Білорусі також помітили велику колону медичних машин армії РФ .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Донбас