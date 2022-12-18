Порошенко отправил на ремонт броневик Shield, спасший жизнь восьми десантников

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на Донбасс забрал с передовой для восстановления поврежденную российским "Градом" бронемашину MLS Shield. В ноябре этот Shield попал под обстрел кафиров.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook .

"Представьте себе, какой была сила взрыва вражеского снаряда "Град". И как крепка бронекапсула Shieldа, если весь экипаж украинских десантников после этого остался жив. Я смотрю на практически уничтоженный бронеатомобиль и благодарю Бога, что они живы", - сказал Порошенко под время встречи с бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

Напомним, Россия опрокинула еще два эшелона с техникой ВВС РФ в Беларусь. В их составе было минимум 60 единиц техники.

В Беларуси также заметили большую колонну медицинских машин армии РФ.

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