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Порошенко отправил на ремонт броневик Shield, спасший жизнь восьми десантников

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Воскресенье 18 декабря 2022 17:19
Порошенко отправил на ремонт броневик Shield, спасший жизнь восьми десантников Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на Донбасс забрал с передовой для восстановления поврежденную российским "Градом" бронемашину MLS Shield. В ноябре этот Shield попал под обстрел кафиров.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Представьте себе, какой была сила взрыва вражеского снаряда "Град". И как крепка бронекапсула Shieldа, если весь экипаж украинских десантников после этого остался жив. Я смотрю на практически уничтоженный бронеатомобиль и благодарю Бога, что они живы", - сказал Порошенко под время встречи с бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

Напомним, Россия опрокинула еще два эшелона с техникой ВВС РФ в Беларусь. В их составе было минимум 60 единиц техники.

В Беларуси также заметили большую колонну медицинских машин армии РФ.

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Петр Порошенко Донбасс