Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

Петр Порошенко поделился с подписчиками мимимишным фото с женой
Петр Порошенко показал милое фото с женой Мариной, сделанное на фоне летнего Мариинского дворца и фонтана. Снимок бывший президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.
В посте экс-гарант поблагодарил жену за то, что она всегда поддерживает его – как в сложных ситуациях, так и в радостные моменты.
"Ты рядом в самые счастливые и в самые трудные дни. Ты – мое вдохновение! Спасибо, моя любимая!" – написал Петр Алексеевич.
Петр Порошенко с супругой Мариной (фото: facebook.com/petroporoshenko)
Это фото вызвало настоящий ажиотаж в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)
Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)
Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)
Кстати, фонтан, возле которого сфотографировались влюбленные, длительное время не работал. Впервые после долгого молчания его включили в день инаугурации Владимира Зеленского – 20 мая.
Этот фонтан имеет традиционный для XVIII века характер: украшен парными скульптурными композициями, что являются копиями скульптур середины XVIII века.
Ранее Порошенко обратился к украинцам по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.