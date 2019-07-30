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Порошенко: Зеленский предлагал избирателям "шарики"

Новости » Политика    30.07.2019 - 11:37
Порошенко: Зеленский предлагал избирателям "шарики"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Порошенко отметил, что Зеленский не Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании предлагал избирателям надежду и "шарики". Такое мнение высказал пятый президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинской правде".

В частности, Порошенко говорит, что будет рад, если выбор украинцев - нынешний глава государства Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" - оправдается, и страна станет сильнее и лучше при нынешней власти. Но считает, что эта команда продавала людям воздух. 

"Это была блестяще проведенная Зеленским кампания. На востоке, западе, в центре сторонникам России, сторонникам ЕС и НАТО он говорил то, что они хотят слышать, на самом деле не представляя программу. Это тоже технология. Эта технология победила. Я должен это признать", - сказал он.

Пока предыдущая власть несла на проигранных выборах пятилетнее "бремя ответственности" за страну, говорит Порошенко, Зеленский предлагал избирателям надежду и "шарики".

"Буду счастлив, если этот их выбор оправдается. Аргументом "за" вместо нашего бремени ответственности были фильмы "Сваты", "Слуга народа", известность 95 Квартала и виртуальная жизнь, что умелыми технологическими механизмами перекладывали на реальную жизнь. Вот тут я могу точно сказать, что этого не будет. Зеленский не Голобородько, это точно. Но люди это отождествляли. Это также технология, которая сработала", - пояснил он.

При этом сейчас Порошенко настроен конструктивно к монобольшинству, которое будет в Раде.

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