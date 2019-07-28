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Порошенко: Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов

Новости » Политика    28.07.2019 - 10:23
Порошенко: Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко обратился к украинцам по случаю празднования 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины

Единство и духовная сила – это самое сильное оружие украинского народа в борьбе за независимость. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем обращении по случаю празднования 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В Украине на наших глазах создана важная традиция. 28 июля народ и государство чествуют Святого равноапостольного князя Владимира Великого. В этот день мы вспоминаем величие его поступка – Крещение нашего народа. Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов", - отмечает Порошенко.

"Над исцелением разделений, над укреплением духовной независимости мы неутомимо работали пять лет. Ибо единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильнейшим оружием в преодолении российской агрессии, что угрожает свободе и независимости Украины", - добавил он.

По словам Порошенко, единство и героизм украинцев показали силу Украинского государства.

"Господь услышал искреннюю молитву православной общины. Дух Святой вдохновил Вселенского Патриарха Варфоломея и Синод Константинопольской Церкви на историческое решение – предоставить Томос Православной Церкви Украины. Так мы вернули истинный смысл Володимирскому Крещению", - заявил Порошенко.

"Украина вернула себе большое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас ее отречься”, – заявил Порошенко.

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