Порошенко привіз бійцям на Донбас техніку та "Київські торти"

"Тут на Донбасі дуже важко. І від кожного з нас залежить, як ефективно ми підтримаємо наші Збройні сил у цій боротьбі. Не тільки вантажівками, броньовиками, Старлінками, колесами, банями, але і смаколиками Roshen. Нехай смак "Київського торту" буде не лише винятково смаком цивільного життя, але і військового", - написав Порошенко.

На його думку, необхідна частина допомоги військовим - нагадувати про дім, про затишок, про сім’ю, про турботу.

"Не зважаючи на шалені випробування, ми зберегли віру у перемогу. Дякую кожному, хто не втомлюється донатити на ГО "Справа громад", бо ми з Марина Порошенко не втомлюємося подвоювати ваші внески. Перемога за нами", - додав Порошенко.