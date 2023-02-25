Порошенко привез бойцам на Донбасс технику и "Киевские торты"

"Здесь на Донбассе очень тяжело. И от каждого из нас зависит, как эффективно мы поддержим наши Вооруженные сил в этой борьбе. Не только грузовиками, броневиками, старлинками, колесами, куполами, но и вкусностями Roshen. Пусть вкус "Киевского торта" будет не только исключительно вкусом гражданской жизни, но и военной", - написал Порошенко.

По его мнению, необходимая часть помощи военным - напоминать о доме, о уюте, о семье, о заботе.

"Несмотря на безумные испытания, мы сохранили веру в победу. Спасибо каждому, кто не устает донатить на ОО "Дело общин", потому что мы с Мариной Порошенко не устаем удваивать ваши взносы. Победа за нами", - добавил Порошенко.