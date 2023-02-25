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Порошенко привіз бійцям на Донбас техніку та "Київські торти"

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Субота 25 лютого 2023 16:48
Порошенко привіз бійцям на Донбас техніку та "Київські торти" Фото: Петро Порошенко привіз бійцям на Донбас "Київські торти" (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки до військових на Донеччину привіз їм не лише вантажівки, термінали Starlink та мобільні лазні, а й знамениті "Київські торти".

Про це Порошенко написав в Facebook.

"Тут на Донбасі дуже важко. І від кожного з нас залежить, як ефективно ми підтримаємо наші Збройні сил у цій боротьбі. Не тільки вантажівками, броньовиками, Старлінками, колесами, банями, але і смаколиками Roshen. Нехай смак "Київського торту" буде не лише винятково смаком цивільного життя, але і військового", - написав Порошенко.

На його думку, необхідна частина допомоги військовим - нагадувати про дім, про затишок, про сім’ю, про турботу.

"Не зважаючи на шалені випробування, ми зберегли віру у перемогу. Дякую кожному, хто не втомлюється донатити на ГО "Справа громад", бо ми з Марина Порошенко не втомлюємося подвоювати ваші внески. Перемога за нами", - додав Порошенко.

Нагадаємо, вчора Польща заявила, що готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії знову закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе.

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Петро Порошенко Донбас