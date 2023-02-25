Порошенко привіз бійцям на Донбас техніку та "Київські торти"
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки до військових на Донеччину привіз їм не лише вантажівки, термінали Starlink та мобільні лазні, а й знамениті "Київські торти".
Про це Порошенко написав в Facebook.
"Тут на Донбасі дуже важко. І від кожного з нас залежить, як ефективно ми підтримаємо наші Збройні сил у цій боротьбі. Не тільки вантажівками, броньовиками, Старлінками, колесами, банями, але і смаколиками Roshen. Нехай смак "Київського торту" буде не лише винятково смаком цивільного життя, але і військового", - написав Порошенко.
На його думку, необхідна частина допомоги військовим - нагадувати про дім, про затишок, про сім’ю, про турботу.
"Не зважаючи на шалені випробування, ми зберегли віру у перемогу. Дякую кожному, хто не втомлюється донатити на ГО "Справа громад", бо ми з Марина Порошенко не втомлюємося подвоювати ваші внески. Перемога за нами", - додав Порошенко.
Нагадаємо, вчора Польща заявила, що готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
Крім того, раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії знову закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе.