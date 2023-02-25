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Порошенко привез бойцам на Донбасс технику и "Киевские торты"

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Суббота 25 февраля 2023 16:48
Порошенко привез бойцам на Донбасс технику и "Киевские торты" Фото: Петр Порошенко привез бойцам на Донбасс "Киевские торты" (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки в военные в Донецкую область привез им не только грузовики, терминалы Starlink и мобильные бани, но и знаменитые "Киевские торты".

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Здесь на Донбассе очень тяжело. И от каждого из нас зависит, как эффективно мы поддержим наши Вооруженные сил в этой борьбе. Не только грузовиками, броневиками, старлинками, колесами, куполами, но и вкусностями Roshen. Пусть вкус "Киевского торта" будет не только исключительно вкусом гражданской жизни, но и военной", - написал Порошенко.

По его мнению, необходимая часть помощи военным - напоминать о доме, о уюте, о семье, о заботе.

"Несмотря на безумные испытания, мы сохранили веру в победу. Спасибо каждому, кто не устает донатить на ОО "Дело общин", потому что мы с Мариной Порошенко не устаем удваивать ваши взносы. Победа за нами", - добавил Порошенко.

Напомним, вчера Польша заявила, что готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, ранее британская разведка сообщала, что у России снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе.

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Петр Порошенко Донбасс