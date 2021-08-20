Порошенко назвали первым президентом, который свободно говорил по-английски на международных площадках

Журналисты проанализировали, как руководители государства за 30 лет независимости общались на внешней арене.

Английский Порошенко - в основном грамматически и лексически правилен, однако с довольно ощутимым акцентом. Главное - достаточно уверен: пока он единственный из украинских президентов, кто давал интервью иностранным СМИ исключительно на английском.

Будучи выпускником Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Порошенко хорошо владеет не только английским, но и знает болгарский, румынский и польский.

Так выступая на заседании ПАСЕ в 2017 году, Порошенко рассказывал: "Когда я начал работать в Киеве с польскими коллегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, разговариваю на украинском".

На посту президента он немало внимания уделял просветительской работе, сподвигал, чтобы английский учили больше украинцев, в частности тех, кто претендует на высокие должности.

Президент Владимир Зеленский большинство интервью иностранным СМИ дает украинским при посредничестве переводчика. В то же время по возможности пытается демонстрировать и знание английского - не стесняясь, хотя и с ошибками.

Так, например, во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом осенью 2019 года, отвечая на вопрос журналистов, Зеленский забывал об артикле перед существительными и уточнял у представителей украинской делегации, как будут "выборы" на английском. А также немного забывал о хорошем произношении. Специалисты отмечают, что аглийская речь Зеленского на приличном уровне, с лидерами иностранных государств он может легко общаться без переводчиков. Однако общение на одном языке с мировыми лидерами в неформальной обстановке и ведение переговоров на высоком уровне - это явно не равнозначные вещи. И Зеленскому все же необходимы профессиональные переводчики.

Во времена президентства Виктора Януковича непросто было даже представить, что глава государства способен что-то сказать по-английски - учитывая уровень его знания государственного. Практически все интервью президента Януковича иностранным СМИ были на русском - с переводом.

Виктор Ющенко много внимания уделял как формированию украинской национальной идентичности, так и внешней политике (в 2008 году начал диалог с ЕС о получении Украиной безвизового режима, добивался получения Плана действий по членству в НАТО). Но английским не обладал. Хотя отец Ющенко преподавал английский язык в школе, а его вторая жена Екатерина была гражданкой США и, очевидно, знала английский.

Как пишет издание, первый и второй президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма на иностранных языках в публичной плоскости никогда не общались, и не понятно, изучали их вообще.

"Президент задает языковые тренды (хотя бы немного). Знание первыми лицами государства иностранных языков способствует ощущению гордости и Украины, и своего президента. Поэтому определенная внутренняя мотивация последовать этому примеру и тоже развиваться для каждого человека в своей сфере и речи - это важно. Если президент свободно владеет английским, французским или еще каким-то иностранным языком, то это показатель того, что человек уважает те страны, культуры и международных партнеров, с которыми общается на их языке", - цитирует издание дипломата и переводчика Евгению Габер.