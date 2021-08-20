Порошенко назвали першим президентом, який вільно говорив англійською на міжнародних майданчиках

Журналісти проаналізували, як очільники держави за 30 років Незалежності спілкувалися на зовнішній арені.



Англійська Порошенка - здебільшого граматично й лексично правильна, однак із доволі відчутним акцентом. Головне - достатньо впевнена: поки що він єдиний з українських президентів, хто давав інтерв’ю іноземним медіа виключно англійською.



Коли був випускником Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Порошенко добре володіє не лише англійською, але й знає болгарську, румунську і польську.

Так виступаючи на засіданні ПАРЄ у 2017 році, Порошенко розповідав: "Коли я почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською".



На посаді президента він чимало уваги приділяв просвітницькій роботі, спонукав, щоб англійську вчили більше українців, зокрема тих, хто претендує на високі посади.



Президент Володимир Зеленський більшість інтерв’ю іноземним медіа дає українською за посередництва перекладача. Водночас за нагоди намагається демонструвати й знання англійської - не соромлячись, хоча і з помилками.



Так, наприклад, під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом восени 2019 року, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський забував про артиклі перед іменниками і уточнював у представників української делегації, як будуть "вибори" англійською. А також трохи забував про гарну вимову. Фахівці зазначають, що аглійська мова Зеленського на пристойному рівні, з лідерами іноземних держав він може легко спілкуватися без перекладачів. Проте спілкування однією мовою зі світовими лідерами у неформальних обставинах та ведення переговорів на високому рівні - це явно не рівнозначні речі. І Зеленському усе ж таки необхідні професійні перекладачі.



За часів президентства Віктора Януковича непросто було навіть уявити, що глава держави спроможний щось сказати англійською – враховуючи рівень його знання державної. Практично усі інтерв’ю президента Януковича іноземним медіа були російською - з перекладом.



Віктор Ющенко багато уваги приділяв як формуванню української національної ідентичності, так і зовнішній політиці (у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму, добивався отримання Плану дій щодо членства в НАТО). Але англійською не володів. Дарма що батько Ющенка викладав англійську мову у школі, а його друга дружина Катерина була громадянкою США і, очевидно, знала англійську.



Як пише видання, перший та другий президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма іноземними мовами у публічній площині ніколи не спілкувалися, і не зрозуміло, чи вивчали їх взагалі.



"Президент задає мовні тренди (хоча б трохи). Володіння першими особами держави іноземними мовами сприяє відчуттю гордості і за Україну, і за свого президента. Тому певна внутрішня мотивація наслідувати цей приклад і теж розвиватися для кожної людини у своїй сфері й мові – це важливо. Якщо президент вільно володіє англійською, французькою чи ще якоюсь іноземною мовою, то це показник того, що людина поважає ті країни, культури й міжнародних партнерів, з якими спілкується їхньою мовою", - цитує видання дипломатку та перекладачку Євгенію Габер.