Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины, - опрос

Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На втором месте - Леонид Кучма. На третьем - Вячеслав Чорновол. Относительно художников, наиболее сделали для развития украинской культуры со времени провозглашения независимости, респонденты чаще всего называют Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина) - почти по 10% упоминаний. На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко - 8%. Достаточно часто респонденты называли победителей "Евровидения" Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%). Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов. Более 3% респондентов среди перечня художников назвали также Софию Ротару. Опрос проводился 29 июля - 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.