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Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины, - опрос

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Киев, Четверг 19 августа 2021 17:07
Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины, - опрос Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На втором месте - Леонид Кучма. На третьем - Вячеслав Чорновол.

Относительно художников, наиболее сделали для развития украинской культуры со времени провозглашения независимости, респонденты чаще всего называют Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина) - почти по 10% упоминаний. На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко - 8%. Достаточно часто респонденты называли победителей "Евровидения" Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%). Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов. Более 3% респондентов среди перечня художников назвали также Софию Ротару.

Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины, - опрос

Опрос проводился 29 июля - 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Как сообщалось, ранее опрос показал, что каждый десятый украинец готов стать депутатом.

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