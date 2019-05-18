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Сам розбереться: мережа бурхливо відреагувала на поради Порошенка Зеленському

STYLERЖиття    18.05.2019 - 20:02
Сам розбереться: мережа бурхливо відреагувала на поради Порошенка Зеленському
Петро Порошенко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Петро Порошенко дав поради новому главі держави

Петро Порошенко сподівається, що новий президент України Володимир Зеленський продовжить рух країни в Європейський союз, оскільки більшість українців підтримують такий розвиток.

Порошенко також дав кілька установок новому главі держави. Він порадив зберегти довіру та солідарність Європейського союзу з Україною. Порошенко закликав зміцнити проукраїнську міжнародну солідарність світу, міжнародну коаліцію в світі в підтримку України, яка протистоїть агресії РФ.

Порошенко також підкреслив важливість продовження посилення санкційного тиску на Росію.

Користувачі мережі відреагували на це.

  • Типу ти зобов'язаний продовжити "моє велике історичне діло";
  • Зеленський сам розбереться куди йти;
  • Ніхто нас у ту Європу ще не бере. І президент сам розбереться без шоколадних підказок. Вони йому потім дорого обійдуться.

Сам розбереться: мережа бурхливо відреагувала на поради Порошенка Зеленському

Скріншот з Facebook

  • Українці будуть наполягати, щоб новий президент продовжував розвиток України в європейському напрямку!
  • Таке враження, що прийде і перевірить;

Сам розбереться: мережа бурхливо відреагувала на поради Порошенка Зеленському

Скріншот з Facebook

  • Ще один Кашпіровський. Установки на зоні буде робити.
  • Для початку потрібно хоча б почати боротьбу з корупцією, а вже потім говорити про якусь Європу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим.

Раніше повідомлялося, що Зеленський в день інавгурації запросив українців в Маріїнський парк.

У МЗС повідомили, скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського Порошенко: Україна повинна посилити міжнародну підтримку в боротьбі за Крим
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