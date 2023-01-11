Порошенки передали "Київводоканалу" потужний генератор: забезпечить водою столичну Троєщину

"90% діяльності нашої команди була сконцентрована на допомозі ЗСУ. Кожен день ми мобілізуємо для цього усі ресурси. Кожен тиждень ми їдемо на фронт із черговою передачею техніки. Коли російські війська стали бити по критичній інфраструктурі українських міст, ми змінили тактику нашої роботи. Миколаїв отримав пересувну котельню, яка закриває потреби цілого мікрорайону. У Херсоні встановили потужні генератори і мініпекарню", - зазначив він.

Він також зазначив, що в умовах блекауту, відключення води вони викупили із заводу потужний генератор на 550 кВА для столиці. Це забезпечить потреби в електроенергії Троєщинського мікрорайону - 150 тисяч киян гарантовано матимуть воду.

"Оренда генератора буде виплачуватися коштом Фонду Порошенка - аж до закінчення війни або постачання генераторів міжнародними партнерами. Але кияни чекати не можуть", - додав він.