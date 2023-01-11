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Порошенко передали "Киевводоканалу" мощный генератор: обеспечит водой столичную Троещину

Порошенко передали "Киевводоканалу" мощный генератор: снабдит водой столичную Троещину (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Петр и Марина Порошенко передали предприятию Киевводоканал мощный генератор, который обеспечит водоснабжение 150 тысяч киевлян в случае отключения электроэнергии.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook .

"90% деятельности нашей команды была сконцентрирована на помощи ВСУ. Каждый день мы мобилизуем для этого все ресурсы. Каждую неделю мы едем на фронт с очередной передачей техники. Когда российские войска стали бить по критической инфраструктуре украинских городов, мы сменили тактику нашей работы. Николаев получил передвижную котельную, которая закрывает потребности целого микрорайона. В Херсоне установили мощные генераторы и минипекарню", - отметил он.

Он также отметил, что в условиях блэкаута, отключение воды они выкупили с завода мощный генератор на 550 кВА для столицы. Это обеспечит потребности в электроэнергии Троещинского микрорайона - 150 тысяч киевлян будут гарантированно иметь воду.

"Аренда генератора будет выплачиваться на средства Фонда Порошенко - вплоть до окончания войны или поставки генераторов международными партнерами. Но киевляне ждать не могут", - добавил он.

Ранее мы писали, защитник "Азовстали" Дианов оплатил герою Бахмута протезирование в США.

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Петр ПорошенкоТроещина