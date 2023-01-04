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Захисник "Азовсталі" Діанов оплатив герою Бахмута протезування в США

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Середа 04 січня 2023 12:15
Захисник "Азовсталі" Діанов оплатив герою Бахмута протезування в США Фото: захисник "Азовсталі" оплатив герою Бахмута Роману Григоряну протезування в США (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Захисник "Азовсталі", морський піхотинець Михайло Діанов передав понад 2 млн грн на операцію для героя оборони Бахмута Романа Григоряна в США.

Про це Діанов написав у себе в Instagram.

"Завдяки вашій допомозі мені, Роману Григоряну в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи понад 2 млн грн з ваших донатів. Якщо точно - 52 313 доларів. Дізнався я про його потребу, коли сам був на операції в США. У Вашингтоні почув його історію", - написав герой.

Роман Григорян бився на східному напрямку у лавах 14 бригади імені Князя Романа. В липні під Бахумтом він потрапив під обстріл касетними боєприпасами - втратив праву руку і праву ногу.

"Це один з тисяч героїв війни. Роман Григорян. Він з Хмельниччини, майже земляк. Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку. Сподіваюсь, нам ще випаде можливість поспілкуватись особисто", - зазначив Діанов.

Нагадаємо, після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе "Шахтар". Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.

У листопаді перші 3 млн грн Діанов направив у "Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" для допомоги дітям загиблих героїв.

Пізніше ще 1 млн він передав родинам загиблих героїв - захисників "Азовсталі" й 1,7 млн грн на біонічні протези ветеранам і 1,5 млн патронатній службі полку Азов.

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Азовсталь Бахмут