Погрузитесь в прошлое. 15 видеоигр, которые воссоздают историю с невероятной точностью

История оживает на экранах - и иногда видеоигры воссоздают детали и атмосферу прошлого с невероятной тщательностью.

Про 15 игр, которые подарят вам уникальное погружение в историю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Game Rant , посвященный видеоиграм.

Europa Universalis 4

Europa Universalis IV - это глобальная стратегическая игра, разработанная шведской студией Paradox Development Studio и выпущенная в 2013 году. Игрок управляет государством в период с 1444 по 1821 год, развивая экономику, дипломатию и военную мощь.

В игре присутствует сложная система управления, включающая торговлю, колонизацию и религиозные конфликты. Благодаря модификациям и регулярным DLC, проект продолжает развиваться и сохраняет популярность.

Europa Universalis 4 (фото: Game Rant)

The Crusader Kings Series

Серия Crusader Kings - это исторические стратегии о средневековых династиях, созданные Paradox Development Studio. В отличие от большинства стратегий, здесь акцент сделан на управлении семьей, политических интригах и наследовании, а не только на военных кампаниях.

Игроки могут заключать браки, плести заговоры и вести крестовые походы. В 2020 году вышла Crusader Kings III, получившая множество наград за глубокий геймплей.

The Crusader Kings Series (фото: Game Rant)

Victoria 3

Victoria 3 - глобальная стратегия от Paradox Development Studio, выпущенная в 2022 году, продолжающая серию после почти 12-летнего перерыва. Игра охватывает период с 1836 по 1936 год и фокусируется на экономике, политике и социальной трансформации стран.

В отличие от других игр Paradox, здесь акцент сделан на управлении населением и реформировании общества. Игра получила смешанные отзывы из-за сложности механик, но привлекла фанатов серии.

Victoria 3 (фото: Game Rant)

Hearts Of Iron 4

Hearts of Iron IV - это глобальная стратегия от Paradox Development Studio, посвященная Второй мировой войне. Игрок берет под контроль любое государство с 1936 или 1939 года и может изменить ход истории, используя дипломатию, экономику и военные операции.

Важным элементом геймплея является управление промышленностью и снабжением армии. Благодаря активному сообществу и многочисленным дополнениям игра остается одной из лучших в жанре.

Hearts Of Iron 4 (фото: Game Rant)

Europa Barbarorum

Europa Barbarorum - это масштабная модификация для Rome: Total War, созданная международной командой энтузиастов. Проект стремится к максимальной исторической достоверности и предлагает переработанные фракции, улучшенные карты и реалистичную боевую систему.

В 2014 году вышло продолжение Europa Barbarorum II на движке Medieval II: Total War. Мод считается одним из лучших исторических проектов в сообществе Total War.

Europa Barbarorum (фото: Game Rant)

March Of The Eagles

March of the Eagles - это стратегическая игра от Paradox Development Studio, выпущенная в 2013 году. Она охватывает Наполеоновские войны (1805–1820) и делает акцент на военной стратегии. В отличие от других игр Paradox, здесь меньше внимания уделено экономике и внутренней политике.

Несмотря на интересную тематику, игра не получила такой популярности, как другие проекты студии.

March Of The Eagles (фото: Game Rant)

The Total War Series

Total War - это серия стратегических игр, созданная Creative Assembly, сочетающая пошаговую кампанию и тактические сражения в реальном времени. Первая игра, Shogun: Total War, вышла в 2000 году, а последними проектами стали Total War: Warhammer III и Total War: Pharaoh.

Игры серии охватывают разные исторические эпохи, включая Древний Рим, Средневековье, Наполеоновские войны и фэнтезийные миры. Благодаря детализированным сражениям и глубокой стратегии, серия остается одной из самых популярных в жанре.

The Total War Series (фото: Game Rant)

Valiant Hearts: The Great War

Valiant Hearts: The Great War - приключенческая игра от Ubisoft Montpellier, посвященная Первой мировой войне. Игра рассказывает историю четырех персонажей, переплетающихся на фоне войны, и сделана в стиле интерактивного комикса.

Геймплей сочетает головоломки и элементы платформера, а также содержит исторические справки о событиях 1914–1918 годов. Проект получил высокую оценку за эмоциональный сюжет и художественный стиль.

Valiant Hearts: The Great War (фото: Game Rant)

The Assassin's Creed Series

Серия Assassin’s Creed, созданная Ubisoft, представляет собой экшен-адвенчуры в открытом мире, основанные на исторических событиях. Игроки управляют ассасинами, сражающимися против тамплиеров на протяжении разных эпох - от Крестовых походов до Викторианской Англии и Древней Греции.

Первая игра вышла в 2007 году, а последними частями стали Assassin’s Creed Valhalla и Assassin’s Creed Mirage. Серия известна своей проработкой исторических деталей и свободой передвижения в больших открытых мирах.

The Assassin's Creed Series (фото: Game Rant)

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance - средневековая ролевая игра от Warhorse Studios, вышедшая в 2018 году. В отличие от большинства RPG, здесь сделан упор на исторический реализм: без магии, фантастических существ и сказочных героев.

Игрок оказывается в Богемии XV века и участвует в политических интригах, боях и повседневной жизни средневекового общества. Проект получил признание за глубокую систему ролевой игры, но также критику за технические проблемы.

Kingdom Come: Deliverance (фото: Game Rant)

Steel Division: Normandy 44

Steel Division: Normandy 44 - это тактическая стратегия от Eugen Systems, вышедшая в 2017 году. Игра посвящена сражениям в Нормандии во время Второй мировой войны и сочетает реализм с масштабными боями.

Геймплей включает управление крупными соединениями войск, реалистичную систему логистики и детализированные карты. Проект получил положительные отзывы за историческую достоверность и сложность стратегии.

Steel Division: Normandy 44 (фото: Game Rant)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - приключенческий экшен в открытом мире от Rockstar Games, выпущенный в 2018 году. Действие разворачивается в 1899 году на Диком Западе, а игрок управляет Артуром Морганом, членом банды ван дер Линде.

Игра отличается высоким уровнем реализма, открытым миром с проработанными деталями и глубоким сюжетом. Проект получил множество наград и считается одной из лучших игр в истории.

Red Dead Redemption 2 (фото: Game Rant)

Hell Let Loose

Hell Let Loose - это многопользовательский военный шутер от Black Matter, посвященный сражениям Второй мировой войны. В игре представлены масштабные бои на 100 человек с реалистичной системой фронтовой линии и командной координацией.

Проект ориентирован на тактический геймплей, требующий взаимодействия с другими игроками. Благодаря вниманию к деталям и исторической точности, игра приобрела популярность среди любителей хардкорных шутеров.

Hell Let Loose (фото: Game Rant)

A Plague Tale Duology

Серия A Plague Tale, разработанная Asobo Studio, включает две игры: A Plague Tale: Innocence (2019) и A Plague Tale: Requiem (2022). История рассказывает о приключениях Амиции и ее младшего брата Гуго во Франции XIV века во время эпидемии чумы.

Игры сочетают элементы стелса, головоломок и кинематографического повествования. Проект получил высокие оценки за атмосферу, сюжет и эмоциональную глубину.

A Plague Tale Duology (фото: Game Rant)

Pentiment

Pentiment - это сюжетно-ориентированная RPG от Obsidian Entertainment, выпущенная в 2022 году. Игра вдохновлена средневековыми манускриптами и рассказывает о художнике, вовлеченном в серию таинственных событий в Германии XVI века.

Уникальный визуальный стиль и детализированный исторический контекст выделяют проект среди других игр. Pentiment получила высокие оценки за оригинальность, нелинейность сюжета и глубокую проработку эпохи.

Pentiment (фото: Game Rant)