Поринь у гру з головою. 5 найкращих моніторів для ідеального геймінгу

AOC Q27G3XMN 27" Mini LED Gaming Monitor

Найкращий ігровий монітор для більшості людей

Q27G3XMN - це 27-дюймовий монітор із роздільною здатністю 2560 x 1440 і частотою оновлення 180 Гц, який поєднує в собі чудові функції, продуктивність і доступність. Завдяки міні-світлодіодній технології, він пропонує HDR-якість, яка перевершує РК-дисплеї з бічним підсвічуванням, хоча і поступається OLED.

З часом відгуку 1 мс GtG він досить швидкий для більшості ігор, крім найвимогливіших кіберспортивних дисциплін. При цьому він виділяється своєю ціною - менше 300 доларів, що робить його найкращим вибором для користувачів з обмеженим бюджетом або без особливих технічних вимог.

Плюси:

Відносно доступний

Справжня продуктивність HDR

Досить швидкий

Мінуси:

Присутнє деяке розмазування

Немає USB-портів

AOC Q27G3XMN 27" Mini LED Gaming Monitor (фото: Engadget)

AOC 24G15N 24" Gaming Monitor

Найкращий бюджетний ігровий монітор

Монітор AOC 24G15 - це доступне рішення для тих, хто хоче отримати максимум продуктивності за мінімальну вартість. З екраном 23,8 дюйма, роздільною здатністю 1920 x 1080 і VA-панеллю, він забезпечує частоту оновлення 180 Гц і час відгуку 1 мс.

Висока контрастність і ціна близько 110 доларів роблять його чудовим вибором для ігор. За певної терплячості модель можна придбати всього за 90 доларів під час знижок.

Варто уникати 27-дюймової версії цієї моделі через низьку щільність пікселів, яка погіршує якість зображення.

Плюси:

Доступний

Частота оновлення 180 Гц

Швидкість відгуку 1 мс

Мінуси:

Низька роздільна здатність

Присутнє деяке розмазування екрану

AOC 24G15N 24" Gaming Monitor (фото: Engadget)

Alienware AW2725DF OLED Gaming Monitor

Найкращий ігровий OLED-монітор для більшості людей

Alienware AW2725DF - це потужний ігровий монітор з QD-OLED панеллю, частотою оновлення 360 Гц і надшвидким часом відгуку 0,03 мс. Він сертифікований за стандартом Vesa DisplayHDR True Black 400, забезпечуючи практично ідеальну HDR-продуктивність.

Монітор оснащений портом HDMI 2.1, що робить його сумісним з ігровими консолями нового покоління, такими як Xbox Series X і PlayStation 5.

Єдиний помітний недолік - неможливість відображати справжній чорний колір в умовах яскравого навколишнього освітлення, що характерно для всіх моніторів з QD-OLED на поточний момент.

Alienware AW2725DF коштує близько 1000 доларів, але його можна знайти зі знижкою до 700 доларів, що робить його більш доступним на тлі конкурентного ринку OLED-дисплеїв.

Плюси:

Частота оновлення 360 Гц

Фантастична продуктивність HDR

Трирічне покриття вигоряння

Мінуси:

Дорогий

Alienware AW2725DF OLED Gaming Monitor (фото: Engadget)

Dell AW3223DWF

Неймовірний надширокий надширокий OLED-дисплей

Dell AW3423DWF - це ультраширокий ігровий монітор, що забезпечує більш глибоке занурення завдяки співвідношенню сторін 21:9. Він оснащений QD-OLED панеллю з частотою оновлення 165 Гц, надшвидким часом відгуку 0,01 мс і підтримкою AMD FreeSync Premium Pro.

Монітор сертифікований за стандартом DisplayHDR TrueBlack 400, що робить його чудовим вибором для ігор і перегляду фільмів.

Єдиний мінус - відсутність порту HDMI 2.1, але це незначний недолік, оскільки ультраширокий формат геймінгу мало поширений у консольних іграх. Dell AW3423DWF пропонує чудові характеристики для геймерів і любителів мультимедіа.

Плюси:

Співвідношення сторін 21:9

Мінуси:

Тільки 165 Гц

Немає HDMI 2.1

Dell AW3223DWF (фото: Engadget)

LG 32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor LG 32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor

Безкомпромісний 4K-монітор

LG 32GS95UE-B Ultragear OLED - безкомпромісний ігровий 4K-монітор з унікальними можливостями. Його 31,46-дюймовий WOLED-дисплей підтримує два режими: 4K з частотою оновлення 240 Гц і FHD з частотою 480 Гц, перемикання між якими здійснюється одним натисканням кнопки.

Хоча виведення в 1080p на 32-дюймовому екрані виглядає розтягнутим, це невелика плата за неймовірну універсальність монітора. З часом відгуку 0,03 мс (GtG) і відмінною якістю зображення LG 32GS95UE-B ідеально підходить як для змагальних ігор, так і для захоплюючих візуальних проектів.

За ціною 1400 доларів цей монітор буде логічним вибором для тих, хто вже інвестував у потужний ПК для роботи з 4K-роздільною здатністю.

Плюси:

Подвійні режими 4K і 1080p

Частота оновлення до 480 Гц

OLED

Мінуси:

Дуже дорогий

Низька щільність пікселів при FHD

LG 32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor (фото: Engadget)