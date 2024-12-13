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Погрузись в игру с головой. 5 лучших мониторов для идеального гейминга

Топ-5 мониторов для настоящих геймеров (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В мире гейминга детали имеют значение, и выбор монитора может стать решающим фактором для полного погружения в игру. От стремительной частоты обновления до насыщенного HDR-изображения - современные экраны предлагают невероятные возможности для каждого геймера.

Про пять лучших игровых мониторов, которые сделают ваш игровой процесс идеальным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

AOC Q27G3XMN 27" Mini LED Gaming Monitor  

Лучший игровой монитор для большинства людей 

Q27G3XMN - это 27-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440 и частотой обновления 180 Гц, который сочетает в себе отличные функции, производительность и доступность. Благодаря мини-светодиодной технологии, он предлагает HDR-качество, которое превосходит ЖК-дисплеи с боковой подсветкой, хотя и уступает OLED.  

С временем отклика 1 мс GtG он достаточно быстрый для большинства игр, кроме самых требовательных киберспортивных дисциплин. При этом он выделяется своей ценой - менее 300 долларов, что делает его лучшим выбором для пользователей с ограниченным бюджетом или без особых технических требований. 

Плюсы: 

  • Относительно доступный 
  • Настоящая производительность HDR 
  • Достаточно быстрый 

Минусы: 

  • Присутствует некоторое размазывания 
  • Нет USB-портов 

AOC Q27G3XMN 27" Mini LED Gaming Monitor (фото: Engadget)

AOC 24G15N 24" Gaming Monitor 

Лучший бюджетный игровой монитор 

Монитор AOC 24G15 - это доступное решение для тех, кто хочет получить максимум производительности за минимальную стоимость. С экраном 23,8 дюйма, разрешением 1920 x 1080 и VA-панелью, он обеспечивает частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс.  

Высокая контрастность и цена около 110 долларов делают его отличным выбором для игр. При определенной терпеливости модель можно приобрести всего за 90 долларов во время скидок. 

Стоит избегать 27-дюймовой версии этой модели из-за низкой плотности пикселей, которая ухудшает качество изображения. 

Плюсы: 

  • Доступный 
  • Частота обновления 180 Гц 
  • Скорость отклика 1 мс 

Минусы: 

  • Низкое разрешение 
  • Присутствует некоторое размазывание экрана 

AOC 24G15N 24" Gaming Monitor (фото: Engadget)

Alienware AW2725DF OLED Gaming Monitor 

Лучший игровой OLED-монитор для большинства людей 

Alienware AW2725DF - это мощный игровой монитор с QD-OLED панелью, частотой обновления 360 Гц и сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс. Он сертифицирован по стандарту Vesa DisplayHDR True Black 400, обеспечивая практически идеальную HDR-производительность.  

Монитор оснащен портом HDMI 2.1, что делает его совместимым с игровыми консолями нового поколения, такими как Xbox Series X и PlayStation 5. 

Единственный заметный недостаток - невозможность отображать настоящий черный цвет в условиях яркого окружающего освещения, что характерно для всех мониторов с QD-OLED на текущий момент.  

Alienware AW2725DF стоит около 1000 долларов, но его можно найти со скидкой до 700 долларов, что делает его более доступным на фоне конкурентного рынка OLED-дисплеев. 

Плюсы: 

  • Частота обновления 360 Гц 
  • Фантастическая производительность HDR 
  • Трехлетнее покрытие выгорания 

Минусы: 

  • Дорогой 

Alienware AW2725DF OLED Gaming Monitor (фото: Engadget)

Dell AW3223DWF 

Невероятный сверхширокий OLED-дисплей 

Dell AW3423DWF - это ультраширокий игровой монитор, обеспечивающий более глубокое погружение благодаря соотношению сторон 21:9. Он оснащен QD-OLED панелью с частотой обновления 165 Гц, сверхбыстрым временем отклика 0,01 мс и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro.  

Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR TrueBlack 400, что делает его отличным выбором для игр и просмотра фильмов. 

Единственный минус - отсутствие порта HDMI 2.1, но это незначительный недостаток, так как ультраширокий формат гейминга мало распространен в консольных играх. Dell AW3423DWF предлагает превосходные характеристики для геймеров и любителей мультимедиа. 

Плюсы: 

  • Соотношение сторон 21:9 

Минусы: 

  • Только 165 Гц 
  • Нет HDMI 2.1 

Dell AW3223DWF (фото: Engadget)

LG ‎32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor 

Бескомпромиссный 4K-монитор 

LG 32GS95UE-B Ultragear OLED - бескомпромиссный игровой 4K-монитор с уникальными возможностями. Его 31,46-дюймовый WOLED-дисплей поддерживает два режима: 4K с частотой обновления 240 Гц и FHD с частотой 480 Гц, переключение между которыми осуществляется одним нажатием кнопки. 

Хотя вывод в 1080p на 32-дюймовом экране выглядит растянутым, это небольшая плата за невероятную универсальность монитора. С временем отклика 0,03 мс (GtG) и отличным качеством изображения LG 32GS95UE-B идеально подходит как для соревновательных игр, так и для захватывающих визуальных проектов.  

При цене 1400 долларов этот монитор будет логичным выбором для тех, кто уже инвестировал в мощный ПК для работы с 4K-разрешением. 

Плюсы: 

  • Двойные режимы 4K и 1080p 
  • Частота обновления до 480 Гц 
  • OLED 

Минусы: 

  • Очень дорогой 
  • Низкая плотность пикселей при FHD 

LG ‎32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor (фото: Engadget)

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