8 найважливіших характеристик, на які варто звернути увагу під час вибору комп'ютерного монітора

Вибір комп'ютерного монітора може виявитися складним завданням, особливо з урахуванням багатьох доступних моделей. Щоб не помилитися, важливо враховувати ключові характеристики, які безпосередньо впливають на зручність та якість роботи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-платформу Medium .

Розміри екранів

Існує широкий вибір екранів, починаючи з менше ніж 20 дюймів і до 70 дюймів і більше. Звісно, не всі підходи працюватимуть у кожній ситуації. Все, що вам потрібно зробити, це вибрати розмір дисплея, який найкраще підходить для вас.

Експерти вважають, що 32-дюймовий екран забезпечує найкраще співвідношення відстані та розміру для ваших очей, якщо ви сидите за столом та перебуваєте на стандартній відстані від екрану. Сьогодні це норма для настільних моніторів.

Для деяких менший розмір екрану є практичнішим, але для інших додатковий простір коштує додаткових витрат.

Правило великого пальця: якщо ви купуєте монітор, який занадто великий, ви ніколи не пошкодуєте про це, але якщо ви купуєте монітор, який занадто малий, ви, мабуть, пошкодуєте.

Роздільна здатність екрану

Роздільна здатність екрана часто рекламується як перевага при покупці нового дисплея. Чим більше, тим краще. Хоча збільшення дозволу може зробити зображення чіткішим, є недоліки, про які ви повинні знати.

Є проблема з тим, наскільки більшими здаються текст та значки. Все на дисплеї виглядатиме менше, якщо його роздільна здатність буде збільшена без одночасного збільшення його фактичного розміру.

Це не проблема для більшості користувачів, але люди з порушеннями зору можуть відчувати труднощі з читанням контенту на екрані з високою якістю і невеликим фізичним розміром.

Можна вибрати більший розмір шрифту. Ви завжди можете використовувати функцію масштабування у своєму браузері або текстовому редакторі, а Windows поставляється зі своїми можливостями доступності. Однак у разі масштабування можуть виникнути проблеми з форматуванням.

Вибір монітора зі зменшеною рідною роздільною здатністю є найпростішим рішенням, якщо ви турбуєтеся про свої очі.

Використання екрана з високою роздільною здатністю під час гри також не завжди сумісне. Якщо ваша відеокарта не справляється із завданням, вам може знадобитися знизити дозвіл гри до чогось нижчого, ніж рідна роздільна здатність монітора.

У більшості випадків це призведе до дещо розмитого зображення, яке все ще грабельне, але не ідеальне.

Мета монітора

Коли ви йдете за покупками монітора, у вас має бути гарне уявлення про те, для чого ви будете його використовувати більшу частину часу.

При покупці нового екрану важливо враховувати кілька моментів, таких як передбачуване використання. Ви також повинні перевірити точність кольору монітора, якщо ви багато працюєте з Photoshop або іншою програмою для редагування зображень або відео.

Стандартний висококонтрастний дисплей може бути достатнім для більшості користувачів.

Технічні характеристики дисплея

Якщо ви шукаєте новий екран, ви неминуче зіткнетеся з потоком жаргону та технічних специфікацій, які можуть не мати великого сенсу для вас.

Ключові аспекти монітора, про які слід подумати, такі:

Термін "Частота оновлення" використовується для опису того, як часто в секунду оновлюється дисплей. Частоту 75 Гц слід вважати мінімальною. Гравцям потрібна частота оновлення не менше 140 Гц для гарної гри.

Час, який потрібно одному пікселю на дисплеї, щоб перейти від чорного до білого, відомий як його час відгуку. Частота оновлення висококласних дисплеїв може бути низькою до 0,5 Гц.

Що стосується співвідношення сторін, 16:9 є найбільш популярним форматом у магазинах. Незважаючи на те, що 16:10 поширеніший на настільних комп'ютерах, екрани 3:2 стають все більш поширеними на ноутбуках.

Дисплей із кривизною 1500R має радіус 150 сантиметрів, що робить оптимальною відстань перегляду 1,5 метра. Чим вища кривизна, тим менше число.

Кут огляду - це відстань, у градусах, від центру екрана, де зображення залишається видимим. Підтримуйте температуру на рівні або вище 170 градусів.

Панелі TN, IPS та VA

Також важливо враховувати різні технології панелей, які виробники використовують при створенні різних комп'ютерних дисплеїв.

Спочатку TN-панелі були найпопулярнішими (Twisted Nematic). IPS (In-Plane Switching) дисплеї нещодавно перевершили TN (Twisted Nematic) панелі як галузевий стандарт.

Широкі кути огляду і точна передача кольорів, пропоновані IPS-дисплеями, зробили їх більш популярними в останні роки в порівнянні з їх конкурентами на основі TN.

З іншого боку, IPS-дисплеї часто мають повільніший час відгуку та частоту оновлення. Звичайно, найкращі TN-панелі перевершують найнижчі IPS-екрани.

На відміну від TN та IPS дисплеїв, VA панелі знаходять баланс між двома. Вони перевершують TN-екрани з точки зору точності передачі кольору і кута огляду, але поступаються IPS-панелям в плані частоти оновлення.

IPS-панелі є найдорожчим варіантом із трьох доступних.

Порти

Сьогодні жоден шановний екран не ризикне вийти на ринок без HDMI-входу. Однак вам слід подумати про різні пристрої, які у вас є, і порти, які їм потрібні.

Деякі старі пристрої все ще використовують VGA та DVI-роз'єми, хоча нові технології, такі як DisplayPort та USB-C, швидко замінюють їх.

Великі витрати призводять до кращих результатів

Дисплей складається не лише з екрана. Наприклад, підставки, які постачаються з недорогими моніторами, зазвичай виготовлені з дешевого пластику і не регулюються для комфорту. Дорогі дисплеї часто мають вбудовані регулювання висоти, нахилу та повороту.

Наявність солідної гарантії має вирішальне значення. Більшість бюджетних моніторів мають лише річну гарантію, тоді як дорожчі зазвичай мають три- або п'ятирічний гарантійний термін.

Цінність монітора, який ви розглядаєте, збільшується, якщо він поставляється з будь-яким видом розширеної гарантії, крім річної.

Інвестуйте у довгострокову перспективу

Хороший монітор навіть п'ятирічної давності добре працюватиме. Крім того, екрани зазвичай є надійними технологіями.

У такому випадку вам слід купувати монітор з очікуванням, що ви будете використовувати його деякий час. Хоча недорогі дисплеї можуть здатися привабливими, вони можуть мати обмежені можливості введення та низьку якість зображення.