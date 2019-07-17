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Порешали и порешали: Зеленский нагрубил главе Николаевской ОГА (видео)

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 15:39
Порешали и порешали: Зеленский нагрубил главе Николаевской ОГА (видео)
Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский назвал Николаев самым бандитским городом

Владимир Зеленский в среду, 17 июля, отправился с визитом в Николаевскую область, где встретился с исполняющим обязанности главы областной администрации Вячеславом Боней. Между ними возникла перепалка, в ходе которой президент Украины в грубой форме сказал Вячеславу Боню писать заявление на увольнение.

"Вы же работаете на них. Ваша зарплата – это же они платят налоги! Вы же то понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом – я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, он обвинил местных чиновников в том, что они ведут себя как бандиты и из-за этого Николаев называют самым бандитским городом.

"Вы делаете такое выражение лица, будто вы ни при чем и пришли в первый раз. Почему вы к людям относитесь как к скотам? Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" – добавил президент.

В ответ на это Вячеслав Боня сообщил журналистам, что не планировал работать на Зеленского. И президент сразу же отреагировал и потребовал писать заявление на увольнение.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали", - резюмировал Зеленский.

После перепалки с Вячеславом Боней Зеленский сообщил журналистам, что у него нет кандидатуры на замену, так как никто не хочет там работать. Он предложил составить шорт-лист из 5-7 человек для изучения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что веселый Зеленский за рулем Теслы обратился к украинцам.

А также рассказывали о том, что Офис Зеленского снова угодил в скандал.

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