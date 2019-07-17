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Порішали і порішали: Зеленський нагрубив голові Миколаївської ОДА (відео)

STYLERЖиття    17.07.2019 - 15:39
Порішали і порішали: Зеленський нагрубив голові Миколаївської ОДА (відео)
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський назвав Миколаїв самим бандитським містом

Володимир Зеленський у середу, 17 липня, вирушив з візитом в Миколаївську область, де зустрівся з виконуючим обов'язки голови обласної адміністрації В'ячеславом Бонею. Між ними виникла суперечка, в ході якої президент України в грубій формі сказав В'ячеславу Боні писати заяву на звільнення.

"Ви ж працюєте на них. Ваша зарплата – це ж вони платять податки! Ви ж розумієте? Структурно в голові потрібно все змінити, щоб зрозуміти, звідки взагалі гроші. Якщо б ви не були першим заступником – я б вам повірив. А ви були першим заступником, всі прекрасно знаєте", - сказав Володимир Зеленський.

Крім того, він звинуватив місцевих чиновників у тому, що вони ведуть себе як бандити і через це Миколаїв називають бандитським містом.

"Ви робите такий вираз обличчя, ніби ви ні при чому і прийшли у перший раз. Чому ви ставитеся до людей як до скотів? Всі кажуть, Миколаїв - бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Всі кажуть: лети в Миколаїв - це бандитське місто. Це нормально? Люди нормальні. Чиновники ведуть себе, як бандити, що тут не зрозуміло?" – додав президент.

У відповідь на це В'ячеслав Боня повідомив журналістам, що не планував працювати на Зеленського. І президент відразу ж відреагував і почав вимагати писати заяву на звільнення.

"А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все порішали. Так тут в Миколаєві? Порішали і порішали", - резюмував Зеленський.

Після перепалки з В'ячеславом Бонею Зеленський повідомив журналістам, що у нього немає кандидатури на заміну, так як ніхто не хоче там працювати. Він запропонував скласти шорт-лист з 5-7 чоловік для вивчення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що веселий Зеленський за кермом Тесли звернувся до українців.

А також розповідали про те, що Офіс Зеленського знову потрапив у скандал.

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