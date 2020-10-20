Поражает внутренние органы: ученые назвали факторы коронавируса, которые ведут к тяжелым последствиям

Ученые обнаружили факторы коронавируса, которые влияют на проявление осложнений после болезни. Пациенты, у которых симптомы COVID-19 наблюдались на протяжении нескольких месяцев, чаще жаловались на проблемы с внутренними органами.

Новое исследование показало, что у молодых людей, которые более тяжело перенесли коронавирус, были обнаружены поражения сердца, легких, печени и поджелудочной железы. Медики провели обследование более 200 человек и у большинства из них были найдены проблемы со здоровьем через четыре месяца после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание The Hindustan Times.

Средний возраст участников составил 44 года и через четыре месяца после болезни у них наблюдались мышечные боли, одышка, усталость и головные боли. В 92% случаев у пациентов были кардиореспираторные проблемы, в 73% - желудочно-кишечные. У 42% - было не менее 10 различных симптомов.

Легкие поражения органов сердца – у 32%, поражение легких – у 33%, почек – у 12%, печени - у 10%, поджелудочной железы – 17%.

"Наблюдалось поражение одного и нескольких органов, которое было значительно связано с риском предшествующей госпитализации из-за Covid-19", - отмечают ученые в своем исследовании.

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