Сколько коронавирус живет на коже человека: ученые сделали новое заявление

Ученые сообщили, сколько коронавирус держится на коже человека (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты в очередной раз подчеркнули важность постоянного мытья рук и обработки их антисептиками

Коронавирус может находиться на коже человека не менее девяти часов и при этом оставаться активным. К такому выводу пришли ученые из японского Медицинского университета Киото.

Как отметили специалисты в новом исследовании, патогены других вирусов могут выживать на коже в течении более короткого времени. К примеру, грипп способен прожить на коже человека всего около двух часов, пишет издание НВ.

"Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 (штамм вируса, который вызывает COVID-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию", - говорится в сообщении ученых.

Для получения результатов был проведен эксперимент и на кожу человека наносили по 100 тысяч образцов коронавируса и гриппа. Затем фиксировалось время, которое проходило до полного исчезновения патогенов с кожи. Вирусы гриппа исчезали в среднем за 1-2 часа, а коронавирус держался в среднем около 9 часов, в отдельных случаях – даже до 11 часов.

Также в ходе исследования было установлено, что вирусы гриппа и коронавируса уничтожаются при обработке кожи 80% раствором этанола. Это подтверждает важность частого мытья рук в условиях пандемии и обработки их специальными дезинфицирующими средствами.

"Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи, однако гигиена рук может снизить этот риск", - отмечают ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые на видео показали, как распространяется коронавирус в кафе за столом.

А также рассказывали о том, что врач назвал ошибки, которые категорически нельзя допускать при лечении COVID-19.