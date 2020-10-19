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99% людей не болеют COVID-19 повторно: киевский инфекционист ошарашил заявлением

Понедельник 19 октября 2020 22:15
99% людей не болеют COVID-19 повторно: киевский инфекционист ошарашил заявлением
Киевский врач сделал заявление о коронавирусе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киевский врач сообщил, что коронавирусом нельзя заболеть по второму кругу

Коронавирусом нельзя заболеть повторно. Таким заявлением шокировал украинцев инфекционист из Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. Медик рассказал, что долгое время изучал вопрос повторного заражения COVID-19 и предлагал знакомым и близким сделать тесты на антитела. Они сдавали анализы каждый месяц. Результаты его впечатлили, так как никто из тестируемых не заболел второй раз. Об этом врач рассказал в интервью Татьяне Кипиани.

"Никто из них не заболел второй раз. Да, я знаю, что сейчас мне будут писать, что есть случаи повторных заражений. Но нужно разбираться, кто это пишет и на каком основании. Если у меня два раза пропал нюх - это еще не значит, что это коронавирус. Есть и другие заболевания, связанные с носом. Гайморит, например", - рассказал доктор Дубровский.

Также медик сообщил, что иногда бывают ошибки и в анализах, ведь в лабораториях тоже ошибаются. Инфекционист отметил, что есть люди, у которых очень слабый иммунитет и защитные клетки не вырабатываются, но их очень мало.

"Но основная масса людей - это 99% не болеют второй раз. По крайней мере, в те шесть месяцев, что мы видим", - сказал врач.

Доктор уверен, эпидемия рано или поздно закончится.

"При коронавирусе антитела не главное. Самое главное - клеточный иммунитет, про который сейчас все пишут. Эпидемия рано или поздно закончится",- резюмировал доктор.

Как мы сообщали ранее, врач-инфекционист рассказал, как протекает COVID-19 в легкой форме.

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