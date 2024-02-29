Поранилася, а щеплення не було: у Черкаській області дівчинка захворіла на небезпечну хворобу

У Черкаській області у 13-річної дівчини зареєстровано випадок правця. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Зараз лікарі намагаються полегшити стан дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку " Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб ".

У якому стані дитина

Потерпілу шпиталізували до КНП "Черкаська обласна дитяча лікарня ЧОР". Їй надають кваліфіковану медичну допомогу.

При проведенні епідрозслідування встановлено, що дівчинка отримала травму та не була щеплена проти правця відповідно до Календаря профілактичних щеплень.

Лікарі провели комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів, а також необхідних лабораторних досліджень.

Чим небезпечний правець

За останні 10 років у Черкаській області зареєстровано 6 випадків захворювань на правець. Серед захворілих - 5 дорослих та 1 дитина.

Лікарі попереджають, що під час війни ризики травмувань, ушкоджень та можливості інфікуватись збудником правця зростають.

Правець - важка інфекційна хвороба, яка спричиняється анаеробними мікробами Clostridium tetani, що живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Правець не передається від людини до людини - лише внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки. Саме тоді в рану можуть потрапити спори збудника.

Симптоми захворювання можуть з’явитися протягом 3-21 дня після зараження.

Характерні симптоми правця включають:

стиснення щелеп, судоми мімічних м’язів

проблеми з ковтанням

важко говорити

ускладнене дихання

болісна напруга у всьому тілі, судоми

Залежно від тяжкості перебігу летальність від цієї хвороби варіює від 10% і вище.

Яку помилку роблять усі

Зазвичай до лікаря звертаються люди при сильному пораненні або відкритій рані, а зі звичайними порізами - рідко. Тому і ризик захворювань вищий серед тих, хто отримує невеликі ранки та порізи. Особливо це стосується дітей, які є дуже активними та часто піддаються травмуванню.

У дорослому віці особливо ризикують ті, у кого травматичний вид занять: працівники сільського господарства, деревообробних та промислових підприємств тощо.

Також у групі ризику знаходяться усі вікові групи, хто не отримав своєчасну вакцинацію та ревакцинацію.

Надійним методом захисту від правця є вакцинація.

Вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.

Дорослим поновлювати щеплення від правця необхідно кожні 10 років. Отримати таку вакцину можна абсолютно безкоштовно.