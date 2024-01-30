Які щеплення потрібно повторно зробити всім дорослим: перелік від МОЗ
Лікарі розробили календар щеплень, за яким можна орієнтуватися які вакцини потрібно зробити дітям. Проте деякі щеплення дорослим також потрібно робити та вчасно "оновлювати".
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.
Які щеплення потрібно робити дорослим
"Війна, скупчення людей, підвищений ризик отримати травму/поранення - усе це збільшує можливість інфікуватись та є додатковою причиною не пропускати планові щеплення як дітям, так і дорослим", - наголошують у МОЗ.
За їхніми даними, у 2023 році в Україні зафіксовано випадок смерті від дифтерії. Вакцинація від цього захворювання входить до Календаря профілактичних щеплень. Ось, чому важливо вчасно їх оновлювати.
Ці щеплення дорослим потрібно робити повторно:
- дифтерія та правець - кожних 10 років
- гепатит B - три щеплення з інтервалом 0 - 1 - 6 місяців
- грип - щороку
- Covid-19 - первинний курс (дві або одна базова вакцини та одна бустерна); перше бустерне щеплення: через п'ять місяців; наступні "бустери": для груп ризику через 6-12 місяців після попереднього
Повторні щеплення для дітей
Відповідно до календаря профілактичної вакцинації дітям потрібно проводити такі профілактичні щеплення:
- гепатит B - перша доба, два місяці, шість місяців
- кір, паротит, краснуха - 12 місяців, шість років
- дифтерія, правець - два, чотири, шість місяців, 18 місяців, шість і 16 років
- кашлюк - два, чотири, шість місяців, 18 місяців
- поліомієліт - два, чотири, шість місяців, 18 місяців, шість і 14 років
- ХІБ-інфекція - два, чотири, 12 місяців
Лише від туберкульозу вакцину роблять раз на життя - протягом перших три-п'ять діб життя дитини.
Раніше ми розповідали, кому обов'язково потрібно вакцинуватися від грипу.
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