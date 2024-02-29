Поранилась, а прививки не было: в Черкасской области девочка заболела опасной болезнью
В Черкасской области у 13-летней девушки зарегистрирован случай столбняка. Это опасное инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Сейчас врачи пытаются облегчить состояние ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней".
В каком состоянии ребенок
Пострадавшую госпитализировали в КНП "Черкасская областная детская больница ЧОР". Ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
При проведении эпидрасследования установлено, что девочка получила травму и не была привита против столбняка в соответствии с Календарем профилактических прививок.
Врачи провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также необходимые лабораторные исследования.
Чем опасен столбняк
За последние 10 лет в Черкасской области зарегистрировано 6 случаев заболеваний столбняком. Среди заболевших - 5 взрослых и 1 ребенок.
Врачи предупреждают, что во время войны риски травм, повреждений и возможности инфицироваться возбудителем столбняка возрастают.
Столбняк - тяжелая инфекционная болезнь, вызываемая анаэробными микробами Clostridium tetani, живущими в почве и кишечном тракте животных.
Столбняк не передается от человека к человеку - только вследствие травмирования, когда повреждаются кожа и слизистые. В это время в рану могут попасть споры возбудителя.
Симптомы заболевания могут появиться в течение 3-21 дня после заражения.
Характерные симптомы столбняка включают:
- сжатия челюстей, судороги мимических мышц
- проблемы с проглатыванием
- сложно говорить
- осложненное дыхание
- болезненное напряжение во всем теле, судороги
В зависимости от тяжести течения летальность этой болезни варьирует от 10% и выше.
Какую ошибку совершают все
Обычно к врачу обращаются люди при сильном ранении или открытой ране, а с обычными порезами - редко. Поэтому и риск заболеваний выше среди тех, кто получает небольшие язвочки и порезы. Особенно это касается детей, которые очень активны и часто подвергаются травмированию.
Во взрослом возрасте особенно рискуют те, у кого травматический вид занятий: работники сельского хозяйства, деревообрабатывающих и промышленных предприятий.
Также в группе риска находятся все возрастные группы, не получившие своевременную вакцинацию и ревакцинацию.
Надежным методом защиты от столбняка является вакцинация.
Вакцинировать детей для профилактики столбняка необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).
В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация.
Взрослым возобновлять прививки от столбняка необходимо каждые 10 лет. Получить такую вакцину можно совершенно бесплатно.
Раньше мы сообщали, когда нужно делать экстренную вакцинацию.
Также мы писали, какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым.