Порадуйте свою кохану! Топ найкращих смартфонів в якості подарунку для жінок на 8 березня

Samsung Galaxy A24

Цей компактний смартфон зовні нагадує флагмани S-серії, за винятком розміщення селфі-камери у краплеподібному вирізі. Пристрій оснащений яскравим AMOLED-екраном з діагоналлю 6,5 дюйми, роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. У його основі лежить продуктивний чіп MediaTek Helio G99.

Вибір обсягу оперативної пам'яті надається у розмірі 4, 6 або 8 ГБ. Вбудоване сховище містить 128 ГБ даних, з можливістю розширення при встановленні microSD-карти до 1 ТБ в окремий слот.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год підживлюється 25-ватною зарядкою, проте адаптер доведеться купувати окремо. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп і оснащена оптичною стабілізацією (OIS), що є рідкістю для пристроїв даного цінового діапазону.

Смартфон також пропонує мініджек для навушників, підтримку Bluetooth 5.3, модуль NFC та бічний сканер відбитка пальця. Доступні різні привабливі варіанти кольорів, включаючи виразні лайм і лаванду.

Ціна: 7 599 гривень

Samsung Galaxy A24

iPhone SE 2020

Першим вибором iPhone можна розглянути все ще актуальну модель SE 2020. Процесор A13 Bionic успішно справляється з повсякденними завданнями, а скромний обсяг оперативної пам'яті не стає перешкодою для його продуктивності.

Цей компактний апарат з 4,7-дюймовим екраном і кнопкою Touch ID виділяється своїми габаритами. Єдина задня камера на 12 Мп здатна створювати чудові кадри.

iPhone SE 2020 надає ряд функцій, характерних для нових і дорогих моделей, при цьому залишаючись у доступнішому ціновому діапазоні.

Ціна: 17 200 гривень

iPhone SE 2020

Google Pixel 7

Цей смартфон відрізняється яскравим дизайном та козирком для камери, який ділить задню панель на дві частини. Він оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм із частотою 90 Гц та піковою яскравістю 1 400 ніт.

Google Pixel 7 також оснащений чіпсетом Google Tensor G2 другого покоління і подвійною задньою камерою, яка включає основну 50-мегапіксельну камеру і 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив. У передній частині Pixel 7 є 10,8-мегапіксельна камера для селфі.

Ціна: 19 000 гривень

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22

Це компактний флагман від південнокорейського велетня. Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті, акумулятором ємністю 3 700 мА/год і одним з 2-х варіантів чіпів:

фірмовим процесором Exynos 2200

Snapdragon 8 Gen1 від компанії Qualcomm

Власна апаратна платформа Samsung вийшла гарною. Але, на жаль, вона все ще поступається за продуктивністю Snapdragon. Зате з енергоефективності вони рівні, і якщо в першу чергу вам важлива автономність, можна вибирати будь-яку версію.

Як жіноча модель смартфона Galaxy S22 гарний також через великий вибір кольорів. Крім звичних чорного та білого кольору смартфон доступний у зеленому, рожевому, лавандовому, блакитному, фіолетовому. У всіх випадках спинка телефону зроблена із міцного матового скла. Воно неслизьке, але для захисту при падіннях чохол все ж таки бажаний.

Ціна: 23 099 гривень

Samsung Galaxy S22

iPhone 14

Смартфон оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм з піковою яскравістю до 2 000 ніт і п'ятьма кольорами: синій, фіолетовий, північний (чорний), зірковий та червоний. Також смартфоном легко користуватися однією рукою.

iPhone 14 має процесор Apple A15 Bionic, який також використовувався у серії iPhone 13.

Крім того, iPhone 14 оснащений подвійною задньою камерою, яка включає основний 12-мегапіксельний ширококутний об'єктив і такий же надширококутний об'єктив. Телефон також має 12-мегапіксельну камеру для Selfie TrueDepth.

Ціна: 31 999 гривень

iPhone 14