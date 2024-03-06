Порадуйте свою возлюбленную! Топ лучших смартфонов в качестве подарка для женщин на 8 марта

Samsung Galaxy A24

Этот компактный смартфон внешне напоминает флагманы S-серии, за исключением размещения селфи-камеры в каплевидном вырезе. Устройство оснащено ярким AMOLED-экраном с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В его основе лежит производительный чип MediaTek Helio G99.

Выбор объема оперативной памяти предоставляется в размерах 4, 6 или 8 ГБ. Встроенное хранилище вмещает 128 ГБ данных, с возможностью расширения при установке microSD-карты до 1 ТБ в отдельный слот.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч подпитывается 25-ваттной зарядкой, однако адаптер придется приобретать отдельно. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и оснащена оптической стабилизацией (OIS), что является редкостью для устройств данного ценового диапазона.

Смартфон также предлагает миниджек для наушников, поддержку Bluetooth 5.3, модуль NFC и боковой сканер отпечатка пальца. Доступны различные привлекательные цветовые варианты, включая выразительные лайм и лаванду.

Цена: 7 599 гривен

Samsung Galaxy A24

iPhone SE 2020

В качестве первого выбора iPhone можно рассмотреть все еще актуальную модель SE 2020. Процессор A13 Bionic успешно справляется с повседневными задачами, а скромный объем оперативной памяти не становится преградой для его производительности.

Этот крайне компактный аппарат с 4,7-дюймовым экраном и кнопкой Touch ID выделяется своими габаритами. Единственная задняя камера на 12 Мп способна создавать отличные кадры.

iPhone SE 2020 предоставляет ряд функций, характерных для более новых и дорогих моделей, при этом оставаясь в более доступном ценовом диапазоне.

Цена: 17 200 гривен

iPhone SE 2020

Google Pixel 7

Этот смартфон отличается ярким дизайном и козырьком для камеры, который делит заднюю панель на две части. Он оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1 400 нит.

Google Pixel 7 также оснащен чипсетом Google Tensor G2 второго поколения и двойной задней камерой, которая включает в себя основную 50-мегапиксельную камеру и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. В передней части Pixel 7 имеется 10,8-мегапиксельная камера для селфи.

Цена: 19 000 гривен

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22

Это компактный флагман от южнокорейского гиганта. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3 700 мА/ч и одним из 2-х вариантов чипов:

фирменным процессором Exynos 2200

Snapdragon 8 Gen1 от фирмы Qualcomm

Собственная аппаратная платформа Samsung получилась хорошей. Но, увы, она все еще уступает по производительности Snapdragon. Зато по энергоэффективности они равны, и если в первую очередь вам важна автономность, то можно выбирать любую версию.

В качестве женской модели смартфона Galaxy S22 хорош также из-за большого выбора расцветок. Кроме привычных черного и белого цвета смартфон доступен в зеленом, розовом, лавандовом, голубом, фиолетовом. Во всех случаях спинка телефона сделана из прочного матового стекла. Оно нескользкое, но для защиты при падениях чехол все же желателен.

Цена: 23 099 гривен

Samsung Galaxy S22

iPhone 14

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 2000 нит и пятью цветовыми вариантами: синий, фиолетовый, полуночный (черный), звездный и красный. Также смартфоном легко пользоваться одной рукой.

iPhone 14 имеет процессор Apple A15 Bionic, который также использовался в серии iPhone 13.

Кроме того, iPhone 14 оснащен двойной задней камерой, которая включает в себя основной 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и такой же сверхширокоугольный объектив. Телефон также имеет 12-мегапиксельную камеру для селфи TrueDepth.

Цена: 31 999 гривен

iPhone 14