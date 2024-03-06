Порадуйте свою возлюбленную! Топ лучших смартфонов в качестве подарка для женщин на 8 марта

Многие считают, что выбрать смартфон, ориентированный исключительно на женщин, сегодня можно с трудом, поскольку не многие производители выпускают модели, которые адаптированные для женщин или мужчинам. Тем не менее, среди разнообразных моделей все же можно выделить несколько, которые наилучшим образом соответствуют предпочтениям прекрасной половины человечества.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про топ лучших смартфонов для ваших женщин, которые станут отличным подарком на 8 марта.

Samsung Galaxy A24

Этот компактный смартфон внешне напоминает флагманы S-серии, за исключением размещения селфи-камеры в каплевидном вырезе. Устройство оснащено ярким AMOLED-экраном с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В его основе лежит производительный чип MediaTek Helio G99.

Выбор объема оперативной памяти предоставляется в размерах 4, 6 или 8 ГБ. Встроенное хранилище вмещает 128 ГБ данных, с возможностью расширения при установке microSD-карты до 1 ТБ в отдельный слот.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч подпитывается 25-ваттной зарядкой, однако адаптер придется приобретать отдельно. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и оснащена оптической стабилизацией (OIS), что является редкостью для устройств данного ценового диапазона.

Смартфон также предлагает миниджек для наушников, поддержку Bluetooth 5.3, модуль NFC и боковой сканер отпечатка пальца. Доступны различные привлекательные цветовые варианты, включая выразительные лайм и лаванду.

Цена: 7 599 гривен

Samsung Galaxy A24

iPhone SE 2020

В качестве первого выбора iPhone можно рассмотреть все еще актуальную модель SE 2020. Процессор A13 Bionic успешно справляется с повседневными задачами, а скромный объем оперативной памяти не становится преградой для его производительности.

Этот крайне компактный аппарат с 4,7-дюймовым экраном и кнопкой Touch ID выделяется своими габаритами. Единственная задняя камера на 12 Мп способна создавать отличные кадры.

iPhone SE 2020 предоставляет ряд функций, характерных для более новых и дорогих моделей, при этом оставаясь в более доступном ценовом диапазоне.

Цена: 17 200 гривен

iPhone SE 2020

Google Pixel 7

Этот смартфон отличается ярким дизайном и козырьком для камеры, который делит заднюю панель на две части. Он оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1 400 нит.

Google Pixel 7 также оснащен чипсетом Google Tensor G2 второго поколения и двойной задней камерой, которая включает в себя основную 50-мегапиксельную камеру и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. В передней части Pixel 7 имеется 10,8-мегапиксельная камера для селфи.

Цена: 19 000 гривен

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22

Это компактный флагман от южнокорейского гиганта. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3 700 мА/ч и одним из 2-х вариантов чипов:

фирменным процессором Exynos 2200

Snapdragon 8 Gen1 от фирмы Qualcomm

Собственная аппаратная платформа Samsung получилась хорошей. Но, увы, она все еще уступает по производительности Snapdragon. Зато по энергоэффективности они равны, и если в первую очередь вам важна автономность, то можно выбирать любую версию.

В качестве женской модели смартфона Galaxy S22 хорош также из-за большого выбора расцветок. Кроме привычных черного и белого цвета смартфон доступен в зеленом, розовом, лавандовом, голубом, фиолетовом. Во всех случаях спинка телефона сделана из прочного матового стекла. Оно нескользкое, но для защиты при падениях чехол все же желателен.

Цена: 23 099 гривен

Samsung Galaxy S22

iPhone 14

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 2000 нит и пятью цветовыми вариантами: синий, фиолетовый, полуночный (черный), звездный и красный. Также смартфоном легко пользоваться одной рукой.

iPhone 14 имеет процессор Apple A15 Bionic, который также использовался в серии iPhone 13.

Кроме того, iPhone 14 оснащен двойной задней камерой, которая включает в себя основной 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и такой же сверхширокоугольный объектив. Телефон также имеет 12-мегапиксельную камеру для селфи TrueDepth.

Цена: 31 999 гривен

iPhone 14