Пора доставать теплые свитера: где в Украине похолодает сильнее всего (фото)

Погода в Украине во вторник, 9 июля, принесет очередную порцию похолодания. Также на значительной части страны ожидаются дожди, а местами сильный шквальный ветер. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды до конца лета, которое еще удивит украинцев своими погодными капризами.

Так, завтра осадков следует ожидать жителям северных, западных областей и Одесчины. На остальной территории - Востоке, значительной части Юга и Центра, все еще будет держаться сухая солнечная погода.

По словам синоптика, в северных и западных областях местами возможен сильный порывистый ветер преимущественно западного направления.

Погода в Украине 9 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Насчет температуры, тут прогнозы не слишком утешительны. Тепло во вторник будет лишь жителям южных и южно-восточных областей (+25... +28 градусов). На остальной территории от +19 до +24, а на Западе еще прохладнее (+18... +23).

Наталка Диденко рассказала, что к середине недели температура снизится еще больше.

"А в середине недели уже вспомним о пиджачках и свитерах, а голые коленки граждан спрячутся под джинсами и штанами", - пишет синоптик.

Тем, кто решит устроить поздно вечером рандеву, синоптик советует надевать легкие пуховики, потому что "подует почти осеннюю", будет +8... +13 градусов.

В Киеве во вторник, 9 июля, будет облачно, в отдельных районах возможен дождь. Ближайшей ночью +10... +13 градусов, а днем около +20.

Погода в Украине 9 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты посрывал крыши с многих домов.

Кстати, недавно страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.