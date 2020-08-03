Попытка изнасилования в поезде: украинки запустили флешмоб и выставили требование

Попытка изнасилования в поезде Укрзализныци (Анастасия Луговая, и напавший на нее мужчина, коллаж: РБК-Украина)

После избиения и попытки изнасилования в поезде Укрзализныци украинки призывают больше не молчать

После нападения на Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь в сети запустили флешмоб с призывом больше не молчать, а другие девушки начали делиться случаями насилия в поезде. История Анастасии получила большой резонанс, и украинцы призывают вернуть в поезда полицейских для сопровождения.

Красивую и улыбчивую молодую женщину сейчас трудно узнать: кровоподтеки на лице стали темно-фиолетового цвета, глаза заплыли из-за отеков, девушке трудно разговаривать.

Анастасия Луговая сразу после избиения и на следующий день (коллаж: РБК-Украина)

И история, что случилась с Настей в последний день июля, не единична, говорится в сюжете ТСН.

"Мою 18-летнюю дочь пьяный сосед по купе схватил на руки и выкрал на ночной станции. Проводница ее еле отбила", - пишет Наталья Колчанова.

"Когда-то ехала в одном купе с тремя мужчинами, которые пили пиво внизу. Проснулась от того, что один из них лапал мою грудь, не колеблясь ударила его по лицу. К счастью, он просто отстал", - рассказала свою историю Анна Геращенко.

Людмила Собутович рассказала, что однажды проснулась от того, что незнакомец в поезде гладил ее ноги. К счастью, девушке удалось его прогнать и обошлось без побоев.

"Полиция должна быть все-таки возвращена в поезд", - говорит девушка.

От сопровождения полицейскими в поездах отказались в 2013 году. Мол, для них там очень мало работы.

"Если вам все же пришлось отбиваться, отбивайтесь не голыми руками. Возьмите с собой что-то или носите с собой что-то, что можно использовать в качестве условного оружия. Это может быть какая-либо неприметная вещь вроде фонарика. Если же вам все же пришлось отбиваться голыми руками, делайте это в самые уязвимые места - глаза, горло, пах. И после этого убегайте", - советует Олег Искра, инструктор по самообороне.

Но помочь может и психологическое оружие. Нападающего можно заговорить, обмануть, схитрить (как это сделала Анастасия).

"Нужно понимать, что эти люди могут быть не только психически уравновешенными. Это может такая цель у человека - покорить себе другого. Есть такие случаи, когда жертва разговаривала, находила что-то общее, и как-то могла себя обезопасить", - рассказала психолог Светлана Прядко.

Как защититься от нападения (видео: YouTube/ТСН)

Тем временем в пресс-службе Укрзализныци принесли искренние извинения Анастасии за произошедшее и в который раз акцентировали на необходимости возобновления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками Нацполиции.

А член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в Facebook написал, что сейчас ведутся переговоры со страховой компанией по этому случаю. В частности, должны решить, под какое юридическое определение попадет нападение с попыткой изнасилования - несчастный случай или умышленные действия.

Также Лещенко разъяснил, почему существует проблема с привлечением полиции к обеспечению общественного порядка в поездах. Все дело снова в трактовке: если это буде охрана, а не обеспечение общественного порядка, то Укрзализныце это обойдется дополнительно в 250 млн гривен в год.

"Вместе с тем полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ - это дополнительные 250 миллионов гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - отметил Лещенко.

Напомним, что на Анастасию было совершено нападение 31 августа около 03:00. Девушка ехала в купе с 6-летним сыном Захаром. Она проснулась из-за ударов по голове, которые ей наносил неизвестный мужчина в одних трусах. Анастасии удалось убежать вместе с ребенком и найти укрытие у проводницы соседнего вагона. Тем временем по распоряжению начальника поезда нападающего охраняли, а в Киеве его встретила полиция.

Им оказался 45-летний Виталий Рудзько, трижды судимый уроженец Запорожья. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Теперь ему грозит серьезный тюремный срок.