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В поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину с ребенком

Украина, Суббота 01 августа 2020 18:12
В поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину с ребенком
Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Злоумышленника задержали и передали полиции

В субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Об инциденте сразу же сообщили машинисту и начальнику поезда. Злоумышленника задержали правоохранители.

"Поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие", - заявили в УЗ.

Как написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, прокуратура и полиция будет просить суд арестовать злоумышленника без права внесения залога.

По данным Геращенко, задержанного мужчину уже трижды судили: за угон автомобиля, хулиганство и кражу.

Кроме того, в "Укрзализныце" подчеркнули необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками полиции, чтобы обеспечить полную безопасность пассажиров.

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда из Киева в Карпаты; с понедельника на маршрут снова выйдет поезд №217 / 218 Киев - Рахов.

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